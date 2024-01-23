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طالعوا تقرير مالية النواب بشأن الموازنة وتوصياتها

1/23/2024 11:39:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستمع مجلس النواب صباح يوم غد لتقرير لجنته المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٤ ، وتضمنت توصيات مالية النواب ٣٤ توصية.

وطالبت المالية بتوجيه الدعم للطالب الفقير وتخصيص 60 مليونا لصندوق الإقراض الزراعي لمنح قروض دون فائدة للمزارعين، بالإضافة إلى إعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة.


ودعت الحكومة، إلى فرض الرقابة على الأسواق بما يضمن استقرار أسعار السلع، وتحييد ارتفاع أسعار الشحن للبضاعة المستوردة، والالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه.

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تقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة

توصيات اللجنة المالية

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