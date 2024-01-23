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الأمانة تعلن إيداع قوائم التخمين وملاحقها للسنة المالية 2024

1/23/2024 11:39:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية التخمين العقاري في أمانة عمان، إيداع قوائم التخمين وملاحقها للسنة المالية 2024 لدى مدير ومحاسبي دائرة التخمين العقاري.

ودعت المديرية المكلفين الواردة أسماؤهم في هذه القوائم التي خمنت عقاراتهم في العام 2023 للاطلاع عليها، أو الحصول على مستخرجات عنها، وكذلك تقديم اعتراض إلكترونيا على قيمة التخمين (التقدير) خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

وأهابت مديرية التخمين العقاري بالمكلفين بضريبة الأبنية والأراضي ومالكي العقارات ممن خمنت عقاراتهم بضرورة مراجعة دائرة التخمين العقاري في العبدلي؛ وذلك للاطلاع عليها أو الحصول على مستخرجات عنها، كما يجوز تقديم اعتراض إلكتروني على قيمة التخمين (التقدير) خلال ثلاثين يوما من نشرها في الجريدة الرسمية من تاريخ 16/1/2024.

وبينت الأمانة أن طرق الاستعلام متاحة إلكترونيا عن طريق إدخال الرقم الوطني، أو الاستعلام عن طريق رقم القطعة/ القرية والحوض والحي.

وأوضحت أنه لغايات تقديم طلب الاعتراض على القائمة، يمكن الدخول على الملف الشخصي والاستعلام عن القطعة والدخول على خيار الاعتراض على قوائم التخمين.

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