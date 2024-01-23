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اتفاقية تتعلق بجودة الخدمات المقدمة لحالات العنف

1/23/2024 11:39:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّع معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع جمعيتي ربات البيوت، وسيدات الطفيلة الخيرية، تتعلق بتطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء مراكز تميّز في الأداء المؤسسي على المستوى الوطني في الجمعيات المستهدفة، من أجل تقديم الخدمات بمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وحتى تكون أنموذجا وطنيا في التعامل مع حالات العنف وفق المرجعيات التشريعية الوطنية.

وجاء توقيع الاتفاقية في إطار العمل بمشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبنى على النوع الاجتماعي في الأردن"، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وايمانًا من الأطراف الأربعة بضرورة بناء النماذج الوطنية الريادية في تقديم الخدمات لحالات العنف بأعلى درجات الحرفية والتميز، وضمن نهج علمي وقانوني هدفه حماية الأسرة.

ووقّع الاتفاقية مدير معهد العناية بصحة الأسرة، الدكتور ابراهيم عقل، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، ورئيسة جمعية ربات البيوت، كوثر الخلفات، ورئيسة جمعية سيدات الطفيلة الخيرية الدكتوره حنان الخريسات.

وقال مقدادي، إنه في العام 2014 وانطلاقاً من دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات واستمراراً لجهوده في تعزيز منظومة الحماية، أعدّ معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف، مؤكداً أن مجلس الوزراء اعتمد هذه المعايير لتكون مرجعية للمؤسسات الوطنية، لتنظيم عملها في الاستجابة لحالات العنف، ووضع السياسات المؤسسية المتعلقة بحماية الأسرة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

ولفت إلى أنّ الاتفاقية جاءت لتحديد الإطار العام للتعاون بين المجلس والجهات الشريكة والأدوار والمسؤوليات المناطة بكل جهة، وإدراكاً بأهمية بناء نموذج وطني يقدم خدماته وفقاً لمعايير ضبط الجودة المعتمدة وطنيا؛ بحيث تكون مثالاً يُحتذى به للمؤسسات الوطنية في تقديم الخدمات، بصورة تعزز الشراكة والتعاون في هذا المجال.

من جهته قال عقل إن المعهد تمدد أفقيا في العاصمة عمان والمحافظات حتى يصل بخدماته الشاملة المتكاملة إلى كل بقعة في الوطن، سواء من خلال مراكزه المنتشرة، أو عبر الحملات التي ينظمها بعياداته المتنقلة.

ولفت إلى ان المعهد الذي حاز شهادة الاعتمادية بتميّز للمرة الثالثة، وشهادة المراكز الصديقة للمرأة، إضافة إلى شهادات من جهات وطنية كمركز متميز في تقديم الخدمات، مستعد مع شركائه لبناء مراكز تميز في الأداء المؤسسي لتقديم خدمات حالات العنف بأعلى معايير الجودة.

وأكد عقل حرص المعهد على تحمل مسؤولياته ولعب دوره الوطني في الحد من العنف بكل أشكاله، والعمل بكل إمكاناته حتى تضمحل هذه الظاهرة وتتلاشى، حماية للفرد وتحصينا للأسرة والمجتمع.

وأشارت كوثر الخلفات إلى أهمية الاتفاقية التي جاءت بعد جهود مميزة بذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في تطوير معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف، لافتة إلى الدور المهم لمعهد العناية بصحة الأسرة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للأسرة، إضافة إلى خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها أشارت الدكتوره حنان الخريسات رئيسة جمعية سيدات الطفيلة الخيرية إلى أهمية الاتفاقية كخطوة وطنية رائدة في توثيق التميز لمراكز الإرشاد الأسري.

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