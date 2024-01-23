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للأردنيين.. منح دراسية في تركيا

1/23/2024 11:39:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من Atilim University في تركيا لجميع المراحل الدراسية ( الماجستير / الدكتوراه) للعام الجامعي 2024-2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من Atilim University في تركيا في برامج الدراسات العليا (الماجستير / الدكتوراه) في تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2024-2025 موزعة كالتالي:
- (3) منح دراسية كاملة (100%) في برامج الدكتوراه.
- (4) منح دراسية كاملة (100%) في برامج الماجستير.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والتخصصات المتاحة والشروط المتعلقة بالمنح الدراسية الدخول من خلال الروابط الإلكترونية التالية:
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لغة الدراسة: اللغة الإنجليزية.
للاطلاع على متطلبات اللغة لكل برنامج من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب، وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي:
وسيتم إختيار الطلبة بناءً على معايير القبول التي تحددها الجامعة، وسيتم قبول الطلبة المرشحين بداية الفصل الدراسي الأول في شهر أيلول / 2024 أو بداية الفصل الربيعي في شهر شباط / 2025.

ملاحظة:
. يشترط على الطالب الالتزام "بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".

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