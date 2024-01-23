الزراعة تكثف عمل غرف الطوارئ في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الزراعة على تفعيل عمل كافة غرف الطوارئ في المملكة والربط المباشر مع غرفة الطوارئ المركزية في مديرية الحراج العاصمة للتعامل مع كافة الملاحظات الخاصة بالمنخفض الجوي.
ووفق الية العمل في المحافظة على الثروة الحرجية من التعديات وتقديم العون في ما يخص تداخل وتساقط الأشجار إلى جانب إسناد المؤسسات الحكومية في التعامل مع الملاحظات من خلال كوادرها والاليات وقد أطلقت وزارة الزراعة الخط الساخن للتواصل مع الملاحظات
الخط الساخن وزارة الزراعة 065341116
MENAFN23012024000072011014ID1107759648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.