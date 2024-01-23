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الزراعة تكثف عمل غرف الطوارئ في الأردن

1/23/2024 11:39:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الزراعة على تفعيل عمل كافة غرف الطوارئ في المملكة والربط المباشر مع غرفة الطوارئ المركزية في مديرية الحراج العاصمة للتعامل مع كافة الملاحظات الخاصة بالمنخفض الجوي.

ووفق الية العمل في المحافظة على الثروة الحرجية من التعديات وتقديم العون في ما يخص تداخل وتساقط الأشجار إلى جانب إسناد المؤسسات الحكومية في التعامل مع الملاحظات من خلال كوادرها والاليات وقد أطلقت وزارة الزراعة الخط الساخن للتواصل مع الملاحظات
الخط الساخن وزارة الزراعة 065341116

MENAFN23012024000072011014ID1107759648

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