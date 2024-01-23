الهيئة الخيرية: وصول دفعة جديدة من المساعدات لأهلنا في غزة

الهيئة الخيرية: وصول دفعة جديدة من المساعدات لأهلنا في غزة
التاريخ
1/23/2024 11:39:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مساء الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من المساعدات لأهلنا في غزة.
وأشارت الهيئة، في بيان ، إلى تسليم دفعة المساعدات الجديدة للهلال الأحمر الفلسطيني ليصار إلى توزيعها على مستحقيها.
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