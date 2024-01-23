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الهيئة الخيرية: وصول دفعة جديدة من المساعدات لأهلنا في غزة

1/23/2024 11:39:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مساء الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من المساعدات لأهلنا في غزة.
وأشارت الهيئة، في بيان ، إلى تسليم دفعة المساعدات الجديدة للهلال الأحمر الفلسطيني ليصار إلى توزيعها على مستحقيها.

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