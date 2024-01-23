مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشباطات والسميرات والمجالي والمعاني والداوود والسماوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم االثلاثاء، واجب العزاء لعشيرة الشباطات بوفاة النائب السابق الدكتور صدقي يوسف الشباطات ولعشيرة السميرات بوفاة اللواء الركن المتقاعد يعقوب عواد السميرات، ولعشيرة المجالي بوفاة القاضي بادي عبدالحميد المجالي، ولعشيرة المعاني، بوفاة نبيل صبحي سليمان المعاني، ولعشيرة المخامرة- الداوود، بوفاة جليلة داوود المجلي الداوود، ولعشيرة السماوي بوفاة شيخة مفضي سماوي
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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