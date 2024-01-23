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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشباطات والسميرات والمجالي والمعاني والداوود والسماوي

1/23/2024 11:39:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم االثلاثاء، واجب العزاء لعشيرة الشباطات بوفاة النائب السابق الدكتور صدقي يوسف الشباطات ولعشيرة السميرات بوفاة اللواء الركن المتقاعد يعقوب عواد السميرات، ولعشيرة المجالي بوفاة القاضي بادي عبدالحميد المجالي، ولعشيرة المعاني، بوفاة نبيل صبحي سليمان المعاني، ولعشيرة المخامرة- الداوود، بوفاة جليلة داوود المجلي الداوود، ولعشيرة السماوي بوفاة شيخة مفضي سماوي

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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