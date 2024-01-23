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ضبط مقلعين مخالفين في منطقة الرويشد

1/23/2024 11:39:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الثلاثاء ان كوادر الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومحافظ المفرق في منطقة الرويشد ضبطت مقلعين مخالفين يعملان دون ترخيص وتم تفكيك وحجز الآليات في الأماكن المخصصة.
وأشاد في تصريح صحفي بتعاون الجهات المختصة في تعزيز دور الهيئة الرقابي على القطاع، من خلال الاستجابة السريعة في التوجه للموقع والتعامل مع الحالة وإزالة الاعتداء وحجز الآلية المستخدمة في الموقع المخالف.
وأكد المهندس السعايدة أن الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملات الرقابة المكثفة على القطاع لممارسة دورها التنظيمي والرقابي حسب التشريعات النافذة.
وقال ان الجولات الرقابية ستشمل قطاع المصادر الطبيعية العاملة في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الإحداثيات المحددة في الرخصة وإعادة تأهيل الموقع والمحافظة على البيئة ومتطلبات السلامة العامة أثناء ممارسة النشاط.
وكان السعايدة قد وجه كوادر الهيئة اليوم الثلاثاء لتنفيذ جولة تفتيشية ورقابية بشكل غير معلن على المقالع العاملة في محافظة المفرق بمنطقة الرويشد وشدّد على عدم التهاون في التعامل مع المقالع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقاً لأحكام القانون.

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