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البيئة: قواعد إرشادية للقطاع الخاص للإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمناخ

1/23/2024 11:39:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – وضعت وزارة البيئة قواعد إرشادية للقطاع الخاص، بشأن الإبلاغ الطوعي، عن المعلومات المتعلقة بالمناخ إلى نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الذي أطلقته عام 2021.
وتمهد هذه القواعد، التي أصدرتها الوزارة الشهر الحالي، وضمن دليل متخصص لتلك الغاية، لإعداد التقارير الطوعية من الشركات، وتعزيز الشفافية، وتسريع تقدم الأردن نحو أهدافه التي وضعها في وثيقة المساهمة المحددة وطنيا، بخاصة في مجال الالتزامات المشروطة.
ولا بد أن يكون المشروع مستوفياً لواحد أو أكثر من تلك القواعد، من بينها أن يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة من الوقود أو الكهرباء، ويخفض من استهلاك المياه، ويحسن من الأمن الغذائي، ويعمل على تحسين جودة البنية التحتية ضد الظواهر الجوية المتطرفة الشائعة كالفيضانات والحرارة الشديدة.
وبرغم أن الوزارة جعلت تلك الخطوة تطوعية للشركات في الوقت الراهن، لكنها تُشجع المؤسسات التي لديها أنظمة معلومات راسخة، وجهود في العمل المناخي الإبلاغ عن إجراءاتها المناخية عبر نظام الرصد والتحقق (MRV).
ولأجل تلك الغاية، حددت الوزارة المشاريع المستجيبة للمناخ لإعداد تقارير القياس والإبلاغ والتحقق التي على الشركات إدراجها ضمن النظام، من بينها أن تكون تلك المشاريع مدرجة على وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، أو خطة التكيف المحلية، أو في سياسة تغير المناخ.
ويحتل الأردن مكانة رائدة عالميًا في مراقبة تغير المناخ والإبلاغ عنه عبر إطاره الفريد والمتعدد المستويات للرصد والإبلاغ والتحقق، الذي أطلق عام 2021، والمشغل حاليًا عبر أكثر من 20 جهة ومؤسسة حكومية، وهو بمثابة سجل شامل لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ في البلاد، مع احتمال توسيعه ليشمل مبادرات التكيف في المستقبل القريب، وفق ما ورد في دليل القواعد نفسه.
وتمتلك وزارة البيئة النظام المطور بدعم وشراكة مع البنك الدولي، الذي يعمل كمخزن مركزي لجميع بيانات التخفيف من آثار تغير المناخ في الأردن.
ويسهل النظام التحقق من صحة البيانات المقدمة من مختلف المؤسسات والجهات، ما يضمن دقتها وموثوقيتها لتأمين الوصول إلى تمويل المناخ، وتمكين أدوات تمويلات الكربون في المستقبل.
يشار إلى أن الأردن كان من بين المجموعة الأولى من الدول النامية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث قدم أول مساهمته المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس عام 2015، ومن ثم العمل على تحديثها في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.
وبموجب التحديث رفع الأردن هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة من 14 % إلى 31 % في إطار سيناريو العمل المعتاد بحلول عام 2030.

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