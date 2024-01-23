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أجواء باردة وأمطار في المناطق الشمالية والوسطى

1/23/2024 11:39:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - تكون الأجواء الأربعاء، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وماطرة في الشمال والوسط، وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطل الأمطار وتتناقص الغيوم تدريجيا، ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
وتكون الأجواء الخميس، ضبابية وغائمة جزئياً وباردة في أغلب المناطق مع احتمال هطل زخات خفيفة من المطر في الشمال، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، أما ليلا فتزداد كميات الغيوم تدريجيا لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً الى غائمة، ويتوقع هطل زخات من المطر في الشمال تمتد في ساعات متأخرة من الليل الى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
ومع ساعات الصباح الباكر لبعد غد، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في اغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة على فترات قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت
الى ذلك، أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، اعتبارا من مساء أمس، في بلديات محافظات الشمال والوسط؛ تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة، وللتعامل معها، وفقا للمعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.
ودعا أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية "رئيس غرفة الطوارئ المركزية" د. نضال أبو عرابي، المواطنين الذين يقطنون قرب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة إلى الابتعاد عن هذه المناطق حفاظا على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.
ووجه البلديات لمواصلة تفقد مراكز الإيواء التابعة لها، تحسبا لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ.
كما دعا العدوان المواطنين إلى التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد في الاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسة بالوزارة على أرقام
( 4641393 06 مقسم، و 4622372 06 مباشر، وفاكس رقم 4652269 06)، وعن طريق منصة تواصل () للإبلاغ وإرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية التي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
من جهتها، أكدت شركة مياه اليرموك، رفع مستوى جاهزيتها بكامل كوادرها للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به المملكة، بالتنسيق مع غرف عمليات الطوارئ والحكام الإداريين في محافظات الشمال، اربد، جرش، عجلون، والمفرق.
ودعت الشركة في بيان لها أمس، لضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حالات الصقيع وحدوث الانجمادات، وذلك بلفها بقطعة قماش أو خيش وثم بقطعة بلاستيكية أو كيس بلاستيكي، حيث ستضمن هذه الإجراءات سلامة العداد وحمايته من التجمد والتعرض لخطر التلف.
وأشارت لأهمية تفقد الخزانات وصلاحية العوامات، حفاظاً على المياه من الهدر الذي يتسبب في ارتفاع فواتير المياه، خاصة في فصل الشتاء، إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو العوامات تالفة.
ودعت الشركة المواطنين للتعامل السليم مع شبكات الصرف الصحي وعدم اللجوء إلى فتح أغطية مناهل الصرف في الشوارع للتخلص من تجمعات مياه الأمطار، لضمان عدم انسدادها وفيضان المياه العادمة، وحفاظا على السلامة العامة للمواطنين والمركبات.
وأكدت الشركة أن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد وأن أي تعديل يطرأ سيتم الإعلان عنه مباشرة، داعية المواطنين الى اعتماد الرقم الموحد 117116 لشكاوى المياه والصرف الصحي.-(بترا)

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