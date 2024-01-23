Wednesday, 24 January 2024 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الروابدة: احتساب الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم منذ 2025

1/23/2024 11:39:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - أكدت وزيرة العمل ناديا الروابدة، أن آخر قرار صدر عن اللجنة الثلاثية في شباط (فبراير) العام الماضي، أبقى على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن تبحثه اللجنة مستهل الأيام العشرة الأولى من عام 2025، لإعادة احتسابه بحيث تجري زيادته، بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024.
وردا على سؤال حول متابعة الوزارة لشكوى عاملين في منشآت للقطاع الخاص بشأن عدم الالتزام بدفع الحد الأدنى، أكدت متابعة الشكاوى عبر منصة "حماية"، أنه ستتخذ إجراءات بحق المخالفين بعدم دفع الحد الأدنى، داعية العاملين الذين يتعرضون لانتهاك لحقوقهم العمالية اللجوء للوزارة وتقديم شكاوى عبر "حماية".
وحول ما يشاع عن وجود فترة لتصويب الأوضاع العمالة غير الأردنية التي تتضمن إعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، بينت الروابدة عدم وجود نية لفتح باب تصويب الأوضاع، وعلى هذه العمالة دفع الرسوم والغرامات المترتبة عليها، ليكون وجودها في الأردن قانونيا، مشيرة إلى أن المطالبة بتسهيل العمالة غير الأردنية وتصويب أوضاعها والسماح بالانتقال من قطاع لآخر، يتعارض مع المطالبة بخفض نسب البطالة بين الأردنيين.
وأضافت الروابدة، أن بيانات الوزارة، تتعلق بكل عامل دخل الأردن للعمل، وهناك اتفاقية موقعة مع الجانب المصري، اذ لا يدخل عامل للعمل الا عن طريق الوزارة، التي لا تشمل بياناتها العمالة غير الأردنية المخالفة، التي دخلت لغايات أخرى كالسياحة.
وبينت أن إقرار "معدل العمل 2023" يهدف لمزيد من تنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية للعمال، وتنظيم تشغيل أو الوساطة بتشغيل الأردنيين في المملكة وخارجها.
وأشارت الروابدة، إلى صدور 3 أنظمة خاصة بالسلامة والصحة المهنية بموجب أحكام قانون العمل، لأثرها الإيجابي على صاحب العمل والعامل، هي نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، والعناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات، مضيفة أنه بمقتضى الأنظمة صدرت تعليمات: تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي، تقييم المخاطر في بيئة العمل، وتحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات اللازمة للوقاية منها، وأنه بموجب "معدل العمل"، صدرت تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة ومن يؤدون عملاً ليلياً.
واستعرضت الروابدة التشريعات التي ما تزال قيد الإجراء كمشاريع نظم: العمل المرن، المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل الأردن وخارجها، تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين عبر مزودي الخدمة، الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات ومسودة، الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات.
وبينت الوزيرة أن عدد المؤسسات التي جرى التفتيش عليها العام الماضي 29300، وتشمل اجراءات التفتيش، والتأكد من التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية وعمالة الأطفال، مشيرة إلى أن عدد الشكاوي العمالية التي جرى التعامل معها 13341 شكوى، حلت 91 % منها، بينما بلغ عدد المخالفات المحررة 5681، كما تضمنت الجولات التفتيشية إرشادات لرفع وعي أصحاب العمل والعمال.
ونوهت الروابدة إلى أن معدل مدة حل الشكوى الواردة للوزارة 14 يوم عمل تقريباً، مضيفة أن الشكاوى الواردة نهاية أي شهر، تحل في الشهر الذي يليه وعليه لا يمكن الوصول لنسبة حل شكاوى 100 %.
ونوهت إلى تحديث عقد العمل الموحد الموقع بين النقابتين العامتين: أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص العام الماضي، لضمان حقوق العاملين، والعمل جار لأتمتته بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وهناك متابعة لشكاوى القطاع.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعاملت العام الماضي مع 50 نزاعا عماليا جماعيا، منها 41 حلت بالتفاوض المباشر، لافتة إلى ان عدد عقود العمل الجماعية 46.
وأعلنت الروابدة عن إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل، ليشمل مستفيدين جددا من أصحاب العمل وتمديده لغاية 2025، لافتة الى انه من من أولويات الحكومة الاقتصادية لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين في جميع القطاعات الاقتصادية، ويستهدف الفئة العمرية بين 18 إلى 40 عاماً، منهم 7 % من منتفعي صندوق المعونة الوطنية و35 % من الإناث.
وأشارت إلى أن البرنامج يدعم أجر العامل بواقع 150 دينارا شهرياً لـ6 أشهر، تشمل دعم اشتراكه في الضمان الاجتماعي بـ10 دنانير، ودعم المواصلات بـ10 دنانير، لافتة إلى أن إجمالي عدد عقود العمل الموقعة عبر البرنامج 33 ألفا، بينهم 17205 أنثى، بينما بلغ عدد العقود المبرمة مع المنتفعين من صندوق المعونة 2308، منهم 1116 مع إناث.
وأضافت الروابدة، أن عدد المسجلين على منصة "سجل" 224844 باحثا وباحثة عن العمل، 40 % إناث، بينما بلغ عدد الشركات والمؤسسات المسجلة عليها 3636، مشيرة إلى أن عدد المشتغلين عبن طريق مديريات التشغيل 6077، وقدمت هذه المديريات 2222 جلسة إرشاد.
ولفتت الروابدة إلى افتتاح المركز الأردني الألماني لتوفير المشورة الفردية بشأن المتطلبات القانونية والمهارات للوظائف المطلوبة في السوق الألماني، لتقديم المعلومات حول فرص التدريب المتاحة للسوق الألماني، وتوفير المعرفة حول متطلبات اللغة الألمانية.
وأضافت أن العمل جار على إعداد مسودة اتفاقية مع الجانب الألماني لتسهيل تشغيل 150 أردنيا في السوق الألماني وتدريب وتأهيل 150 أردنيا للسوق الأردني، بمؤهلات ألمانية معتمدة.
كما بينت الروابدة، أن عدد الفروع الإنتاجية 28، تشغل 8911 أردنيا وأردنية، لافتة إلى تشغيل فرعين انتاجيين العام الماضي في محافظتي معان والمفرق، ونفذت الوزارة مع هذه الفروع 136 جلسة إرشاد مهني، وبلغ عد الزيارات لها 294.
واستعرضت حوافز ومزايا المستثمرين في الفروع الإنتاجية بالمحافظات، كدعم الفروع الإنتاجية، ومنه دعم رأسمالي كالمساهمة بدفع كلفة بناء كل متر مربع بـ225 إلى 250 دينارا، وكلفة توفير خدمات البنية التحتية (مياه، كهرباء، وصلات طرق إن وجدت)، ومنح المبنى للمستثمر مجانا لـ3 سنوات من تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي.
أما الدعم التشغيلي فيشمل المساهمة بدعم رواتب العاملين 50 % من الحد الأدنى من الأجور لعام، المساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بـ25 دينارا لعام، والمساهمة بدفع 25 دينارا بدل اشتراك الضمان لعام.
وفيما يخص المبادرة القطرية لتشغيل الأردنييين بهدف توفير (20) ألف فرصة عمل بمبادرة من سمو الأمير تميم بن حمد أمير قطر، وبدأت منذ 26/6/2018، بلغ عدد المشتغلين حتى تاريخ 13/1/2024 حوالي 18 ألف أردني وأردنية.
وحول دور وزارة العمل في تمكين المرأة، أشارت الوزيرة لتأسيس مديرية مستقلة منذ عام 2006 تحت مسمى مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعديلات على القانون في عامي 2019 و2023، تضمنت نصوصاً تعزز من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بإنصافها في الأجور، وحظر التمييز القائم على أساس الجنس بين العاملين، وإلزام صاحب العمل بتوفير حضانات أطفال، إذا كان يستخدم عمالا لديهم ما لا يقل عن 15 طفلا، وإصدار تعليمات بدائل الحضانات.
ولفتت إلى تعديل النموذج الاسترشادي للنظام الداخلي لمؤسسات القطاع الخاص، وتضمينه أحكاماً تلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل لائقة خالية من العنف والتحرش والتمييز بين الجنسين، كما أطلقت حملة "واعي/واعية" الأولى، وتضمنت تعريف المرأة العاملة بحقوقها وواجباتها، وإعداد كتيب حقوق المرأة في قانون العمل، والعمل على الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ودمجها بموازنة الوزارة، اذ جرى تحليل مشـروع تطوير خدمات التشغيل والحد من البطالة من منظور النوع الاجتماعي، وتحديد مستهدفات خاصة لكل من الإناث والذكور.
وبينت الروابدة أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول بلغ 282453، بينما بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة العام الماضي للعمالة السورية 90 ألفا، لافتة إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، نفذت حملة تفتيشية مشتركة على العمالة غير الأردنية المخالفة على فترتين: الأولى من (شهر 7 لغاية شهر 10 / 2023) وبلغ عدد العمال المخالفين من سفروا 229، بينما صوب 44 أوضاعهم، أما الثانية فكانت من (شهر 11 /2023 ) لغاية (شهر 1 / 2024) وبلغ عدد العمال المخالفين المسفرين 100 وصوب 14 أوضاعهم، بدفع مبلغ إلغاء التسفير وقدره 3000 دينار ورسوم التصاريح والغرامات المترتبة عليهم كافة.
وردا على سؤال حول العمالة غير الأردنية التي تعمل في العمارات السكنية، قالت الروابدة "لا يوجد تصريح بمهنة حارس عمارة، بل تصريح العمل يمنح لمهنة عامل نظافة، وإحدى الحملات الأخيرة كانت على من يعملون من العمالة غير الأردنية بطرق مخالفة في العمارات السكنية ومن يقومون بغسيل السيارات".

MENAFN23012024000072011014ID1107759641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث