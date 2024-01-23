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هل تكفي دعوات حل الدولتين لإنهاء الصراع مع الاحتلال؟

1/23/2024 11:39:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- أثارت الحرب الهمجية على قطاع غزة، هواجس المجتمع الدولي ومخاوف من احتمال انهيار مسار السلام في المنطقة العربية، القائم بشكل خاص على حل الدولتين، إذ تطرح الحرب تساؤلات عدة، أبرزها مصير عملية السلام وحل الدولتين.
ووسط تزايد المخاوف من توسع الحرب المستعرة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد القطاع إلى جبهات إقليمية أخرى، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، محادثات منفصلة مع نظرائهم: العرب والفلسطيني، والصهيوني بشأن آفاق السلام الدائم، بينما كرّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعمه لفرض حل الدولتين من الخارج، مما يصعد الضغوط الأوروبية على الكيان، بعد رفض رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو دعوات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وعرض الاتحاد أول من أمس على: الكيان الصهيوني، ودول لجنة المتابعة العربية والسلطة الفلسطينية، حزمة أفكار في خريطة طريق، تنطلق من وقف الحرب على غزة إلى قيام الدولة الفلسطينية والأمن الإقليمي.
وشدد بوريل اول من امس على حل الدولتين، مؤكدا أن الكيان لا يمكنه بناء السلام بـ"الوسائل العسكرية وحدها"، كما كرر الإدانة الصادرة عن الأمم المتحدة لرفض نتنياهو "غير المقبول" للدعوات لإقامة دولة فلسطينية بعد الحرب على غزة.
ويشمل ملف إنهاء الحرب، إطلاق خطة سلام شاملة، مرتبطة بحل مشكلة الأمن بالنسبة للفلسطينيين والصهاينة، ومن ثم إطلاق عملية إعادة لإعمار القطاع، كما تشترط الدول العربية، وتنص حزمة الافكار، على انه يتوجب على الفلسطينيين وضع بديل سياسي لحركة المقاومة الاسلامية - حماس، مقابل التزام الكيان بحل الدولتين.
وتتضمن الوثيقة الأوروبية، دعوة إلى مؤتمر السلام التحضيري، ينظمه الاتحاد ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية، بمشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وتتمثل مخرجاته بإعداد مسودة خطة سلام، ودعوة الأطراف الدولية للمساهمة فيها، وضرورة منح الكيان والدولة الفلسطينية المستقبلية ضمانات أمنية قوية، تشمل الاعتراف المتبادل بين الجانبين.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، توافقت دول عربية والاتحاد الأوروبي في اجتماع "منتدى الاتحاد من أجل المتوسط" في إسبانيا، على أهمية حل الدولتين، لإنهاء النزاع الصهيوني الفلسطيني.
وقال بوريل، إن أعضاء الاتحاد الذين حضروا المنتدى في برشلونة، وكل الحضور تقريبا، اتفقوا على الحاجة لحل الدولتين.
قادة العالم قالوا إن الحرب، يجب أن تتوقف لينصب الجهد فورا على حل الدولتين، وإيجاد صيغة يقبلها الفلسطينيون والصهاينة على حد سواء، إذ قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه عندما تنتهي هذه الأزمة، لا بد أن تكون هناك رؤية لما سيأتي بعدها، ومن وجهة نظرنا، يجب أن يكون حل الدولتين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن الهدف طويل المدى يتمثل بحل الدولتين.
من جهتها، قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إن حل الدولتين الحل الوحيد للصراع المستمر بين الصهاينة والفلسطينيين، موضحة أن هذا الحل، يتيح التعايش السلمي بينهما.
بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه يأمل بأن يفرض الاتحاد عقوبات على الصهاينة مرتكبي "أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وتعود جذورُ حلّ الدولتين للعام 1947، عندما وافقت الأممُ المتحدة على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية والثانية يهودية، مع فرض حكم دولي على القدس، لكن الدول العربية رفضت القرار حينها، ثم شكّلت دعواتُ انسحاب الصهاينة من المناطق التي احتلتها عام 1967، أساساً لحل الدولتين. وباتت معها دولة فلسطين قائمة على الضفة الغربية والقطاع، بالإضافة للقدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بها عاصمةً لدولتهم.
ويُعد اتفاقُ أوسلو عام 1993، أولَ توافُق بين الصهاينة والفلسطينيين على حق بعضهما بإنشاء دولة، ولعل تلك الاتفاقية كانت أولَ فرصة جدية لوضع فكرة حل الدولتين على الطريق الصحيح.
وفي العام 1988 أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إعلانَ الاستقلال الذي تحدث لأول مرة عن "دولتين لشعبين"، مُعترفا بذلك بالكيان وسيادته. وفي العام 2002، استندت المبادرة العربية للسلام على المبدأ نفسه، واقترحت إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية والكيان في سياق تدعيم فرص الحل.
بدوره، قال النائب السابق د. هايل ودعان الدعجة، إنه بات هناك وقائع جديدة في معادلة الصراع الفلسطيني الصهيوني، فرضتها المقاومة الفلسطينية عندما فاجأت وصدمت الكيان في عملية الاجتياح التي نفذتها في غلاف غزة في 7 اكتوبر الماضي، موقعة به خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة فيه.
أما تصاعد الدعوات للتوصل الى حل الدولتين، فإنها لا يخفى بان هناك حالة استعصاء صهيونية بقبوله، ترافقها محاولات لوضع هذا الحل في نطاق، ما أشار إليه بايدن في آخر اتصال له مع نتنياهو، حين أشار إلى أن هناك عددا من الأنماط لحل الدولتين، مضمرا أن هذا الحل لن يكون في صالح الفلسطينيين، واذا ما جرى التوافق على المضي به، فيجب ان يخدم الصهاينة.
وبدا الانحياز الاميركي في هذا السياق، برغم الغموض الذي رافق مكالمة بايدن ونتنياهو حول موافقة الاخير على ما طرحه الرئيس الاميركي، مشوبا بمواربة تحمل في طياتها نوعا من الخداع الذي قد يمس الفلسطينيين.
وفور التصريح بتصورات بايدن، بدا الاتجاه السياسي العالمي المؤثر، يذهب نحو ترديد الذهاب الى حل الدولتين، كما لو ان هناك إشارات تريد نزع أي "دسم" في هذا الحل لصالح الفلسطينين، اذ ظهرت ايضا بعض التحليلات التي ترى في ان عودة الحديث عن هذا الحل في وقت تعيش فيه قوات الجيش الصهيوني صعوبات جمة في التصدي للمقاومة، وعدم تحقيق نتنياهو اهدافه باجتثاثها وإعادة أسراه، نغمة تريد أن تخفف من حدة ما يقع لجنوده في أرض المعركة غير المتوازنة، وانقاذ له مما ينتظره في حال توقفت الحرب، دون ان يقبض على اي منجز يقدمه لكيانه.
وبطبيعة الحال، فإن الانحياز الغربي والأميركي للكيان، يحتم على المراقب مراجعة كل ما يدور حاليا حول هذا الحل، والتحوط مما اذا كان مجرد عملية أخرى، لما كانت عليه اتفاقات فلسطينية سابقة مع الكيان، فاقدة لـ"دسمها".
في هذا السياق، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، خلال أكثر من 4 عقود حاول المجتمع الدولي تقديم كل التسهيلات للصهاينة لدفعهم نحو قبول تسوية سياسية مع الفلسطينيين، لكن ذلك باء بالفشل، لأن المجتمع الدولي لم يرد الفرض على الصهاينة ما لا يقبلونه بسبب ما يثيره ساستهم من أن أمنهم قد يصبح معرضا للخطر، وقد يفنى وجودهم، وكثيرا ما يستحضر في ذلك الهولوكوست.
وأضاف شنيكات، كذلك كان لديهم القدره على التأثير في الدول صانعة القرار، بخاصة الولايات المتحدة الأميركية، إذ لديهم وصول كبير لمفاصل الحياة السياسية فيها، واصبح هناك سؤال من الذي يؤثر في الآخر أميركا أم الصهاينة؟
واضاف "اذا ما اراد المجتمع الدولي فرض تسوية سياسية، يقبلها الفلسطينيون، أو عادلة، فسيحتاج لقرارات من مجلس الأمن الدولي، كما حدث مع العراق في العام 1991، وما بعده تشمل التلويح والتنفيذ بعقوبات وعزلة دولية، تدفع الصهاينة لإعادة حساباتهم بالمنطقة، وتجعلهم يقبلون بفكرة حل الدولتين، وقد تشمل هذه المقاطعة المستويات: الدبلوماسية والتعاونين الأمني والاقتصادي، والطيران، والتدريب، لتجبر الصهاينة على إعادة النظر في حساباتها، إذا ما أراد، حلا يتفق وقرارات الشرعية الدولية".
وقال لا أعتقد بأن المجتمع الدولي جاد في هذا الأمر، وبالتالي فإن التعويل على ضغط المجتمع الدولي، لتغيير الوضع الحالي، مسألة عليها جدل، إلا إذا قررت الدول بخاصة الغربية بعد الحرب على غزة، إنهاء هذه المعاناة الانسانية المستمرة منذ اكثر من سبعة عقود، واتخذت اجراءات لحلها، لحماية مصالحها اولا في المنطقة، وحتى حماية مصالح الجميع.
وأشارت الدعجة للتطور النوعي الذي رافق أساليب المقاومة وخططها وتكتيكاتها العسكرية، بما أعاد القضية الفلسطينية للواجهة العالمية، وكرس القناعات بأن لا حل عسكريا ولا أمنيا لهذا الصراع في وقت تعزز فيه بأن الحل يكمن بإيجاد أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وهو ما كان يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاباته وتصريحاته كافة، والتي رسم بها وعبرها طريق هذا الحل السلمي بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
واضاف "وهذا ما غير الكثير من المواقف من هذا الملف، وتحديدا مواقف الدول الغربية التي اخذت تدفع نحو تبني هذا السيناريو الذي اتخذ شكل الضغط على الكيان، ومطالبته بضرورة السير فيه، لانه شكل نقطة الخلاف والتوتر في العلاقة بين نتنياهو وبايدن الذي أكد حل الدولتين، مطالبا نتنياهو الالتزام به، بخاصة في ظل القوة التي باتت تمتلكها المقاومة الفلسطينية لدرجة ان هناك من الأطراف الدولية، من بات على قناعة بان الكيان لا يمكنه تحقيق اي نصر او هدف مما اعلنه، كتدمير قدرات المقاومة وتحرير المحتجزين بالقوة العسكرية، وفرض حلول ما بعد الحرب على طريقته، لا بل إن هناك من يرى من هذه الأطراف بأنه لولا التدخل الاميركي حد الشراكة مع الكيان، فربما كانت النتائج أكثر صدمة وتأثيرا له".
وزاد، من دون إغفال الضغوطات الداخلية في الكيان، وما رافقها من انقسام داخلي سياسي وعسكري ومجتمعي، حتى ان الصهيوني نفسه لم يعد يشعر بالأمان، بعد كل هذا التطور في أساليب المقاومة العسكرية التي أخذت تفرض كلمتها وموقفها في معادلة الصراع من موقع الند للند، وباتت تشكل عوامل خارجية وداخلية ضاغطة تؤكد أهمية العودة للقرارات والمرجعيات الدولية، بوصفها السبيل الوحيد لحل الصراع وفقا لحل الدولتين، وبما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
من جهته، أكد عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، انه مهما بدت فكرة الحل على أساس الدولتين غير واقعية بالنسبة للبعض، فهي بالتأكيد الخيار الأكثر واقعية.
وأضاف الغزو، "لا توجد بدائل أخرى قابلة للتطبيق، فحل الدولتين خيار أقل سوءا لتمكين الفلسطينيين والصهاينة من الوفاء بحقوقهم السياسية والمدنية والإنسانية"، مؤكدا ان الدعوات لإحياء مسار هذا الحل استنفدت، وقد لا يكون هو الأمر المطلوب، اذ لا بد من تحرك بشكل مختلف، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة.
وأكد الغزو، أن العالم يريد من الولايات المتحدة الأمرين: وقف الحرب، وحل الدولتين. ولا شكّ بأن مسار حل الدولتين أصعب، لأنه يتطلب مفاوضات طويلة، ويتطلب قرارات صهيونية استراتيجية لا تستطيعها أو لا تقبلها حكومة اليمين المتطرف في الكيان، ما يتطلب تغيير الحكومة اليمينية المتطرفة للسير في الحل التفاوضي.
وأضاف، اليوم القضية الفلسطينية وتعقيداتها، أثبتت ضرورة أن يكون هنالك حل واقعي يغادر مربع الصفرية لكلا الطرفين، مع اهمية عمل الأطراف الدولية والإقليمية في سياق موحد، لإنجاح المهمة والابتعاد عن الحساسيات، مع ضرورة وجود موقف دولي ضاغط ومؤثر على الطرفين للمضي في العملية السلمية.

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