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لماذا يتوجب تعديل قانون الانتخاب ونسبة العتبة للدائرة المحلية ؟

1/23/2024 11:39:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان – لم تكن المذكرة النيابية التي قدمها أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون الانتخاب شكلية، بل جوهرية تساعد في تجويد النص القانوني لقانون الانتخاب ليكون منسجما بكل فقراته من جهة، وليحقق العدالة في سياق آخر، وفق خبراء أكدوا لـ "الغد" أن التعديلات ستمر بسرعة ولن تؤثر على الموعد الدستوري للانتخابات، مبينين أبرز التعديلات وأهميتها، والمغزى من إجرائها باعتبارها مصلحة للحكومة والبرلمان والمواطنين في آن واحد.
واعتبر هؤلاء الخبراء أن المذكرة النيابية للتعديل على قانون الانتخاب والمتعلقة بـ"العتبة" أو بنسبة الحسم في انتخابات الدوائر المحلية، جاءت لتأكيد ألا تأجيل للانتخابات النيابية هذا العام.
وفي السياق، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور غازي الذنيبات لـ"الغد" أن التعديلات التي ستضعها الحكومة في تعديل المادة بقانون الانتحاب ستصل إلى مجلس النواب خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس، بعد أن يقر مجلس الوزراء تعديلات مسودة قانون الانتخاب (المادة المراد تعديلها) ودفعها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال؛ ليتم الانتهاء منها خلال وقت قريب.
ولفت الذنيبات إلى أن هذه التعديلات ضرورة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مشددا على أنه في الدائرة المحلية هناك عدد من المقاعد يجب أن تصل إلى حد أو نسبة العتبة من مجموع من أدلوا بأصواتهم بنسبة
7 %، بحيث تحصل على هذه النسبة ثلاث قوائم على الأقل.
وفي حال لم تحصل تلك القوائم على النسبة تخفض النسبة في كل مرة واحد بالمائة إلى حين وصول 3 قوائم إلى نسبة العتبة.
ولفت إلى أن من شأن ذلك أن يحقق العدالة ويسمح بدخول قوائم أخرى للمنافسة.
وفي السياق، رأى مؤسس ومدير مركز الحياة (راصد) الدكتور عامر بني عامر أن سر التعديل لكي ينسجم مع النص المتعلق المحلية مع القائمة الوطنية، حيث كان ينبغي اعتماده لدى وضع القانون.
وتابع بني عامر بأن التعديل يشمل، أيضا، العتبة، وورد بالقانون مرتين، وبالتالي يجب توحيده.
وأوضح أن هذا لا يغير من القانون بشيء، لكنه إجراء ليكون القانون منسجما مع ذاته، بحيث لا يكون هناك أي لبس بعدها عند إجراء الانتخابات.
ولفت إلى أن هذا جاء لمعالجة بعض التشوهات، متوقعا إحالة مسودة القانون إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، لكونه لا يوجد أي أمر جدلي فيما هو تنقيح للقانون، وليكون منسجما بكل فقراته.
وكان 104 نواب طلبوا من الحكومة فتح تعديل مقترح على المادة (49) من قانون الانتخاب، والتي تتعلق بعتبة الحسم في الدوائر المحلية.
ويتضمن التعديل المقترح أن يكون عدد القوائم الفائزة في الدوائر المحلية أكثر من 3، لتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة (49) من قانون الانتخاب كما يلي:
"تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية، وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها لثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 % على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدان في الدوائر التي بها مقعدا تنافس".
ويشرح عضو في مجلس الأعيان فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "الغد" فكرة التعديل من خلال طرح أمثلة، لافتا إلى أن محافظة إربد، مثلا، لديها 700 ألف صوت انتخابي، ادلى 100 ألف فقط بأصواتهم، فتكون نسبة العتبة وحدّ الفوز 7 % أي 7000 صوت انتخابي للقائمة الواحدة، وبالتالي قد لا تدخل باقي القوائم المنافسة، ولهذا جاء التعديل ليسمح لأكثر من قائمة بالتنافس، لتحصيل مجموع أصوات من الدائرة المحلية تعادل 3 قوائم على الأقل.
ولفت إلى أنه إذا لم تحصل قائمة على نسبة العتبة، فإن التعديل المقترح يسمح بتخفيض النسبة كل مرة 1 % إلى حين حصول 3 قوائم على حد العتبة على الأقل.
وتنتهي مدة مجلس النواب الـ19 الحالي في الـ20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويمكن حل المجلس تمهيدا لإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدته، وبحسب معطياته يرجح عقد الانتخابات للمجلس الـ20 في الثلث الأخير من آب (أغسطس) المقبل، أو نهايات تشرين الثاني (نوفمبر) أو نهايات آذار (مارس) 2025.

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