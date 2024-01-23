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قانون التنمية: تقديم الحماية والرعاية للمحتاجين بتشاركية وعدالة

1/23/2024 11:39:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- بعد نحو عامين من التوجه الحكومي لسن تشريع جديد لتنظيم العمل الاجتماعي، أقر مجلس النواب في جلسته أول من أمس الاثنين، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024، مع إجراء تعديلات طفيفة على بعض النصوص وفقا لما وردت من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، وتخلل المناقشات توضيحات حكومية مختلفة، من بينها مفاهيم مثل دور الإيواء والنساء المعرضات للخطر والفئات المستهدفة.
ومر مشروع القانون الجديد بانسيابية دون معيقات خلال مناقشات النواب، في الوقت الذي دارت أبرز النقاشات حول مفاهيم متعلقة بالنساء المعرضات للخطر والفروقات بين دور إيواء ومراكز الرعاية والفئات المستهدفة التي يشملها القانون والتي تدرج للمرة الأولى بشكل مفصل في مشروع القانون، بخلاف قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم (14) لسنة 1956، الذي مضى على العمل به نحو 67 عاما.
ويعتبر القانون خطوة متقدمة في تنظيم وتفصيل مهام الوزارة في الإطارين التشريعي والتنفيذي، وبما يمّكن الوزارة بحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، من تقديم "الحماية والرعاية الاجتماعية" للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وكذلك تحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها.
وأدخل مشروع القانون الجديد، للمرة الأولى، الفئات التي تستهدفها الوزارة في عملها وهي 8 فئات تشمل "الأطفال ممن هم بحاجة للرعاية والحماية"، و"الأحداث" و" كبار السن والهائمون" والمتسولون، و"النساء المعرضات للخطر وضحايا جرائم العنف الأسري" وضحايا "الاتجار بالبشر"، و"الأشخاص ذوو الاعاقة"، والأطفال "في عمر الحضانة"، إضافة لأي فئة "تحددها الوزارة"، بحسب ما ورد في أحكام المادة 7 من مشروع القانون، فيما شطبت فئة أفراد من المجتمع المحلي التي ورد في نص المسودة، التي نشرت سابقا على موقع ديوان التشريع والرأي.
وركز القانون على الفئات المستهدفة المشمولة بنصوصه، والتي تشمل الفئات المحتاجة ومن هي بحاجة للرعاية والإيواء والمستفيدة أيضا، وهو ما فصلته وزيرة التنمية الاجتماعية أثناء مداولات النواب أول من أمس الاثنين في جلسة إقرار القانون، حيث تم الاتفاق على مفهوم الفئات المستهدفة.
وشكلت المادة التي تصنف الفئات المستهدفة محور نقاشات أيضا، بخاصة فيما يتعلق بفئة النساء المعرضات للخطر، التي عارض بعض النواب إدراجها لجهة الاكتفاء بمفهوم أو عبارة "ضحايا العنف الأسري"، إلا أن توضيحات الحكومة عبر الوزيرة بني مصطفى، شددت على أن إدراج هذه الفئات ينسجم مع منظومة تشريعية موازية متكاملة، مثل نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم (171) لسنة 2016 وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017.
وفيما يخص الفئات المحتاجة أو المستهدفة، ذكرت بني مصطفى، بأن الفئات المستهدفة في عمل الوزارة هي فئات محددة وهي الأولى بالرعاية وأن ذلك ينسحب على كل الخدمات الاجتماعية التي تقدم، وقالت إن هناك فروقات بين مفاهيم الفئات المحتاجة والمستهدفة والمستفيدة، وأن المستهدفة هي التي تشملها أهداف عمل الوزارة بموجب القانون، وأن الفئات المحتاجة هي من تحتاج إلى تقديم الخدمة ضمن الفئات المستهدفة كما هو في فئة كبار السن مثلا، منوهة إلى أن فئة كبار السن هي من الفئات المستهدفة لكنها تصبح من الفئات المحتاجة في حال عدم وجود معيل، ما يتوجب على الوزارة إلحاقهم بدور الرعاية لكبار السن ليصبحوا من المستفيدين من الخدمات، مبينة أن نصوص القانون أوردت تفصيلات كل فئة.
وبشأن ملف الجمعيات، قالت بني مصطفى إن إصلاح هذا الملف، سيكون عبر قانون آخر منفصل هو قانون الجمعيات.
ولم يشمل القانون النافذ وتعديلاته الفئات التي حددها مشروع القانون الجديد، حيث اقتصر القانون على منح صلاحية للوزير بالتنسيب إلى مجلس الوزراء إصدار الأنظمة تتعلق بقضايا تقديم المساعدات المادية إلى الأفراد والعائلات والطلاب المحتاجين والفقراء، والاشراف على الأحداث وكذلك أنظمة تتعلق بالإشراف على دور السينما والمسارح والملاهي والجمعيات والأندية وعلى شؤون العمل والعمال، ورعاية الطفولة والأمومة والأسرة ومكافحة التشرد والتسول والبغاء وغير ذلك من القضايا.
ويمنح القانون الجديد اختصاصا محددا للوزارة ضمن الفئات المستهدفة فقط، إلى جانب ما تضمنته مواد القانون فيما يتعلق بترخيص وإنشاء دور الرعاية والمراكز وصلاحية تقديم خدمة الإيواء لبعض الفئات التي حددها القانون في المادة 11 من مشروع القانون، المتعلقة بفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري وضحايا التفكك الأسري والأطفال.
كما ينسجم مشروع القانون مع التوجهات الحديثة لإدماج فئات كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، في البيئات الاجتماعية والأسرية التي تتدرج حاليا تشريعاتها وأنظمتها نحو إلغاء الإيواء.

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