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تجويع غزة.. سياسة صهيونية تصمت إزاءها القوانين الدولية

1/23/2024 11:39:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - بعد أن حذرت منظمات أممية ودولية في الأسابيع الأخيرة، من أن الكيان الصهيوني ينتهج سياسة تجويع وتعطيش الغزيين، كشفت مقاطع مصورة مؤخرا عن إقدام أهالي غزة على استخدام علف الحيوانات كبديل عن الطحين من أجل صنع الخبز.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن تساؤلات لبعض أهالي غزة بطلب فتاوى شرعية عن أكل لحوم القطط، شكل صدمة في المنطقة، خصوصا وأن المنظمات الدولية ادعت أنها تعمل على تيسير دخول المساعدات الغذائية لسكان القطاع الذين يواجهون حرب إبادة صهيونية مستمرة منذ 109 أيام.
وإزاء ما يجري على الأرض، كشف محللون وقانونيون أن القانون الدولي الإنساني لا يتم تطبيقه أمام ما تقوم به دولة الاحتلال، وإنما يُفرض على باقي الشعوب، وفي هذا استثناء.
ومن رام الله، قال الباحث في الشؤون الفلسطينية جهاد حرب إن الإجراءات الإسرائيلية لمنع وصول الأغدية إلى شمال قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية في ظل عدم كفاية الكمية الواصلة، أدت إلى ظهور جيوب من المجاعة في شمالي قطاع غزة تحديداً، مقابل عدم اهتمام من قبل المؤسسات الدولية أو تدخل فاعل من قبل المنظمات الأممية المعنية، سواء من الأمم المتحدة أو غيرها فيما يتعلق بالأغذية والجوع في قطاع غزة.
وأضاف حرب أن "هذا الأمر دفع بعض المواطنين الفلسطينيين لاستخدام بعض علف الحيوانات كغذاء واللجوء إلى طلب فتوى لأكل لحوم القطط، الأمر الذي يُشعر الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة قد تخلى عنه، وجعل من إمكانية تحقيق الاحتلال مسألة التهجير للمواطنين الفلسطينيين والموت للمدنيين الذين أصروا على البقاء في بيوتهم أو في مراكز الإيواء المسؤولة عنها المؤسسات الدولية أمرا واقعا".
ولفت إلى أنه، من جهة أخرى، فإن تجويع الفلسطينيين في غزة يُظهر مدى حقد الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني، واستمراره في عملية الإبادة الجماعية غير آبه بكل تصريحات المسؤولين الأمميين من جهة، وغياب الضغط الحقيقي من الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة لإنهاء الحصار والتجويع للفلسطينيين خاصة في شمال قطاع غزة.
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات إنه "بالنسبة لانتشار مقطع فيديو عن لجوء سكان غزة لاستخدام علف الحيوانات من أجل تأمين الغذاء، فإن قطاع غزة جميعه يعيش تحت حصار شديد وغير مسبوق وصارم".
وأكد شنيكات أن الهدف من هذا الحصار أنه "جزء من استراتيجية الحرب أي بمعنى دفع حماس والحاضنة الشعبية لها للاستسلام".
ولفت إلى أن هذا جزء من استراتيجية الحرب التي بدأت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى اليوم، ولم تتوقف هذه السياسة وهناك تقييد كبير على دخول المساعدات، ورغم أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية غربية وغيرها تحدثت سابقا عن ضرورة إيصال المساعدات وتجنب استهداف وتجويع المدنيين.
واستدرك: "إلا أنه، فعليا، ما يحدث هو غير ذلك، فاليمين المتطرف تحدث صراحة عن ذلك عبر الوزراء الصهاينة أفيغدور لبيرمان وبن غفير وسموتريتش وغيرهم، الذين أكدوا ضرورة منع المساعدات نهائيا، وبأنه لا بد من جعل حماس وحاضنتها الشعبية ترضخ، وربما هو جزء من سياسة أبعد من ذلك".
وقال إن هذا الأمر، ببساطة، يتناقض مع القانون الدولي الإنساني الذي يدعو إلى تجنب تجويع المدنيين واستهداف المستشفيات.
ولفت شنيكات إلى أن ما تقوم به دولة الاحتلال يتناقض كليا وجوهريا مع القانون الدولي الإنساني، مع اعتماد سياسة التجويع والأذى والدمار هناك.
وأضاف: "يتم استهداف الغزيين في مربعات سكنية كاملة بما تحتويه من بشر، وهذا كله جزء من إستراتيجية الحرب على القطاع التي يُستخدم فيها القصف والتجويع والحصار وتقييد وإعاقة وصول المساعدات التي هي بالنسبة لدولة الاحتلال، مرتبطة بالإفراج عن الأسرى".
من جانبه، قال أستاذ القانون الدكتور أشرف الراعي إن ما يجري في قطاع غزة هو انهيار كامل لمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على حياته.
وأضاف الراعي: "إن أردنا الحديث عن قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي وتطبيقها على ما يجري في القطاع المحاصر أصلاً منذ أكثر من 16 عاماً، فإن هذه المأساة الإنسانية، اليوم، تتفاقم باستخدام الغزيين علف الحيوانات كي لا يموتوا جوعا على الرغم من أن المنظمات الدولية تزعم أنها ترسل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر" ما يدلل على أن ما يجري ليس سوى كذب تحت غطاء القانون والإنسانية".
وتابع قائلا: "لا بل إن ذلك يُثبت للعالم أجمع أن كل ما يقال عن قواعد القانون الدولي العام ما هو إلا زيف وخداع"، مبينا أن الكلام الإنشائي عن وجود القوانين التي تحكم هذا العالم الحر يبقى كلاما بلا أي قيمة عندما "نتحدث عما يعانيه الغزيون من قتل وتدمير بدءا باستهدافهم بشكل مباشر، من خلال القصف الهمجي، أو عبر سياسة التجويع التي يُفترض أنها محظورة بموجب النصوص الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين".

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