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الترويج السياحي وفق رؤية جديدة

1/23/2024 11:39:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) النائب د. زينب البدول يسهم القطاع السياحي الأردني بشكل كبير في رفد الاقتصاد الوطني، وهو أحد أهم القطاعات الحيوية التي تشهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وحقق الدخل السياحي في الأردن نموا ملحوظا خلال العام الماضي بنسبة 27.7 في المائة مقارنة مع عام 2022، ليسجل ما قيمته 7.400 مليار دينار أردني (10.4 مليار دولار)، وقد ساهم في هذا الأمر تطور القطاع من عدة نواح أبرزها الاهتمام الحكومي لدعم هذا القطاع، والاستثمار الأمثل للمواقع الأثرية والسياحية وحوكمتها وتطوير البنية التحتية وانخراط الكفاءات السياحية في إدارة المرافق السياحية إلى جانب جهود الترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية، وتحسين التشريعات الداعمة، والتوجه نحو أنماط جديدة من الأنشطة السياحية الجاذبة، وهذا القطاع أصبح يشكل فرصة واعدة لتشغيل القطاعين الحكومي والخاص؛ ما يتطلب مزيدا من تطوير التجربة التي تسهم في جذب السياح وإطالة أمد إقامتهم.
غير أن ثمة تحديات تواجه القطاع السياحي الأردني لا زالت قائمة، ومنها موسمية السياحة بسبب الظروف الإقليمية والنزاعات في الشرق الأوسط، وضعف عملية الترويج بأفضل السبل والأدوات، وتحديات أخرى مثل ضعف مشاركة المرأة، والعمل غير المنظم، وهذه التحديات تتطلب تعميق النقاش للوصول إلى حلول جذرية تسهم في استدامة السياحة والحفاظ على مستويات من النمو لهذا القطاع، وعلى الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة العمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للسياحة لتتلاءم مع الإمكانات والمعطيات المتوافرة في الأردن باعتباره يضم أهم المواقع العالمية كالبترا والمغطس وغيرها، وإعادة النظر بسياسات الترويج السياحي للأردن.
إن المواقع السياحية المهمة كالبترا تشهد إقبالا منقطع النظير وهي إحدى الوجهات العالمية الجاذبة للسياح الأوروبيين والأميركان، غير أن الصراع الذي نشب في 7 أكتوبر مؤخرا؛ أسهم في خفض مستوى الإقبال على زيارة الأردن وغيرها من الدول العربية المحيطة، باعتبارها أماكن تحمل مخاطر متعددة، إذ تشكلت الصورة الذهنية لدى السياح الغربيين بأن تلك المناطق تعيش حالة من الحرب وعدم الاستقرار، ومن خلال جولاتي المتعددة في عدد من الدول الأوروبية واشتباكي مع المهتمين بالسياحة، فإنه ينظر الى الدول المحيطة بإسرائيل بأنها تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب الحرب القائمة في غزة، ولذلك يجب علينا التأكيد على أن الأردن ملاذ آمن وبلد مستقر من كافة النواحي ويشكل وجهة آمنة للسياح من مختلف الدول.
إن الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالسوق السياحي خلال عمليات الترويج والاستقطاب الموجهة للدول المستهدفة تقدم عروضها السياحية لأسواق سياحية بالجملة، فمثلا يكون العرض شاملا للأردن ومصر معا، وليس للأردن بشكل مستقل، وقد تسهم هذه الحالة بتخفيض مستوى الفرص الموجهة للأردن، وقد أسهمت الاتفاقيات مع شركات الطيران في هذه الحالة، وليس هناك طيران مدعوم من الدول المستهدفة للأردن مباشرة، هذا الأمر يتطلب عقد اتفاقيات مع شركات الطيران بحيث ينطلق السائح من بلده الى الأردن مباشرة دون المرور بدول أخرى كتركيا أو مصر أو غيرها، وفي حال كان هذا النوع من الطيران مدعوما فإنه سيشجع قدوم مزيد من السياح والذين هم في الغالب يقصدون البترا تحديدا.
إن دعم القطاع السياحي الموجه ضمن أولويات خطة عمل الحكومة الاقتصادية التي توجه الدعم لأربعة قطاعات من ضمنها القطاع السياحي؛ أسهمت في تنشيط القطاع وخصوصا ما تقوم به هيئة تنشيط السياحة من خلال الطيران المدعوم؛ لكننا لاحظنا بأن الدعم يتم توجيهه الى فئات سياحية لا تحقق إيرادات مشجعة بشكل كاف؛ حيث أن بعض الفئات من السياح تستفيد من الطيران المدعوم وفي ذات الوقت لا تنفق على الأنشطة السياحية والخدمات بشكل يحقق الجدوى؛ ما يتطلب توجيه الدعم للسياح القادمين من الدول ذات الدخل المرتفع ليتمكنوا من الإنفاق على الأنشطة السياحية وزيارة المواقع السياحية بشكل يحقق الجدوى المطلوبة؛ ومن الأهمية بمكان أن تقوم الحكومة بتقديم الدعم والخصومات للمكاتب والشركات السياحية الأردنية التي تقيم معارضها السياحية خارج الأردن باعتبارها أحد الأدوات المهمة للترويج والجذب السياحي، وتدعيم الشراكة بين الحكومة وبين تلك الشركات.
إن الحفاظ على استدامة السياحة في الأردن، وتحقيق نمو متزايد للقطاع السياحي؛ يتطلب مزيدا من التطوير والمراجعة للإستراتيجية الوطنية للسياحة، وبمزيد من التركيز على عمليات الترويج السياحي بشكل يضمن مزيدا من الفرص الواعدة، بحيث يتم تقديم الأردن كملاذ آمن ومشجع لقدوم السياح، والعمل على بناء شراكات تسهم في استقلالية السوق السياحي الأردني، وأن يتم دعم الشركات السياحية الوطنية لتقوم بدورها كرديف للحكومة في عملية الجذب السياحي والتعريف بالسوق السياحي الأردني وفق أدوات متطورة تعمل على تشكيل الصورة الذهنية الجاذبة لدى السياح الأجانب، بالإضافة إلى مزيد من التطوير التقني والإداري للمرافق الحكومية التي تدير المشهد السياحي، والتركيز على الاستغلال الأمثل للموارد السياحية وإشراك الفئات ذات المصلحة بشكل يحقق أهداف التنمية المستدامة.

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