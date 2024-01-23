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التلحمي مازن البندك

1/23/2024 11:39:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الصديق الراحل مازن عيسى البندك صحفي فلسطيني كبير من أسرة تلحمية عريقة خبرت المجال الصحفي والإعلامي وخبرها. وطنيته لم يساوم عليها على امتداد حياته.
في مقال له نشرته مجلة "الجيل" التي كان يرأس تحريرها بعنوان "هل صحيح أن القضية العربية يتيمة اليوم"، (عدد الجيل، أيلول 2005)، يشير إلى أن "الصراع العربي-الصهيوني كأي صراع تاريخي يتخلله فصول عدة ومد وجزر. هذا الصراع الحالي مشهد آخر من الحروب الصليبية". (مجلة الجيل ص 19)
لم يكن مغاليا مازن البندك -رحمه الله- وهو يصف صراعنا العربي مع إسرائيل والصهيونية بأنه مشهد آخر من الحروب الصليبية التي استغلت الدين في بداية القرن الحادي عشر فغزت البلاد المقدسة دون إحساس من ضمير، لكنها أعني هذه الحروب عادت على الغزاة بالخيبة والخسران.
يتساءل مازن البندك هل أدت تجزئة الأرض العربية بعد الحرب العالمية الأولى إلى تفتيت الموقف العربي؟ بالطبع فهو يشير إلى موقف الشعوب لا الحكومات "فالمشاعر العربية والإسلامية بقيت حية". الكاتب وهو يتحدث عن الموقف العربي يخص موقفه من "القضية الفلسطينية".
وفي تصوري أنه لو بقي على قيد الحياة إلى اليوم لهاله "إن الموقف العربي في جوهره قد تجزأ" الموقف الرسمي العربي بات مزاجيا..
يستذكر مازن البندك عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قاد هذا الزعيم الشعب المصري في معركة فلسطين منذ ثورة يوليو 1952م.
في مقاله يركز الراحل مازن البندك على "الموقف العربي الشعبي في كل قضية حيوية وأساسية في الحياة العربية، لكنه يعترف في ختام مقاله "أن الجهود العربية قصرت في حماية القضية الفلسطينية بسبب عوامل دولية ومحلية وإقليمية لا يتحمل تبعتها المواطن العربي وحده".
أما الحصيلة التي ينتهي إليها هذا الصحفي الكبير فهي "إن القضية الفلسطينية ليست يتيمة بالرغم من المتخاذلين والمتآمرين والمهزومين من الداخل".
مازن البندك رحل عنا قبل عدة سنوات بعد أن أعياه المرض، نقي السيرة كان، أذكره -وأنا من مدينته بيت لحم" يوم أن توجه قبل نكبة 1947 الى حي القطمون بالقدس الجديدة والأمل بالانتصار يملأ قلبه، ولدى عودته إلى بيت لحم سأله صديق: بشر أيها الصديق، فقال وهو كسير النفس: هزمنا حلت بنا النكبة، وأسفاه!
مازن البندك لم يؤمن يوما بالنهج التفاوضي مع العدو الإسرائيلي، اعتذر وهو البعيد عن مسقط رأسه بيت لحم عن قبول أي منصب يتيح له العودة إلى مدينته المحتلة، قناعاته الوطنية أبت عليه ذلك، رفض كل إغراء، شامخ الرأس على امتداد حياته.
يرحل هذا الصديق وهو الذي كان يتمنى "عودة الروح" إلى الجسم العربي.
ومع الأسف فإن ما تمناه أمس حُلما لن تجسده على أرض الواقع إلا "البندقية".
رحل مازن البندك وهو يقول "إن الأمة لم تركع ولن تركع، فالمقاومة ضد صنوف الاحتلال التي تعاند الأقدار المفروضة تشكل المنارة الأنصع للموقف الشعبي العربي". (الجيل ص 23) مازن البندك رحيلك كان موجعا.

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