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العرب وحتمية تفعيل القوى الناعمة

1/23/2024 11:39:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثبت العدوان الإسرائيلي على غزة ضرورة أن يبني العرب قواهم الناعمة العالمية، وأن يعطوها الاهتمام الكامل، ويعوا أهميتها في التأثير على القرارات العالمية، فإضافة إلى ضرورة وجود القوة العسكرية الـمرتبطة بالتطور العلمي لدى العرب، لا بد من التكامل مع القوى الناعمة لنصل إلى عالم أكثر توازنا وعدلًا في التعامل معنا نحن العرب.
يقصد بالقوى الناعمة تلك القوى التي تؤثر على الآخرين، وتجعلهم يقتنعون بأولوياتك، أو احتياجاتك دون استعمال القوة العسكرية، ويمكن أن تأتي تلك القوى على شكل محتوى فني: ((أفلام، ومسلسلات)) أو أدبي ((روايات وكتب)) أو ((مساعدات مالية)) أو استثمارات وغيرها.
يمتلك العرب الكثير من القوى الناعمة، ولكنها غير منظمة، ولا تعزف على الوتر نفسه، إذ أن الأولويات غير ثابتة بين الدول العربية، وليس هناك أولويات عامة يجب أن يجمع عليها العرب ويعملوا عليها كي يتمكنوا من تحقيق التطور، والردع الكافي من أجل حمايتهم، ورخاء شعوبهم، فالمصلحة العامة العربية تستحق مثل هذا التنظيم.
بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بات من المؤكد ألا قوة تحمي بها نفسك إلا ما تملكه من مصادر قوى خشنة وناعمة، وأن الاعتماد على المنظمات الدولية، والدول العظمى غير مضمون، فهو دائمًا قائم على المصالح، ولا شيء غيرها، لذلك فإن بناء القوى الناعمة إضافة إلى القوى العسكرية مهم لبناء قدرة ردع عالية.
فشل العرب على مدى عقود في بناء صورة إيجابية لدى الشعوب الغربية، ولهذا أسباب تاريخية، رسخت من خلال الدراما الأميركية التي قدمتهم بصورة سلبية أثرت على أسلوب التعامل مع العرب في الغرب، وفي بلدانهم، ورغم امتلاك العرب للـمال، وعدد كبير من دور السينما التي تعرض هذه الأفلام، إضافة إلى قنوات تلفزيونية بعدد هائل، ولكن لم يطرق أحد الجرس، ولم يعترض على هذه الصورة السلبية في هذه الأفلام، ولم تحصل مقاطعة حقيقية لها، كانت يمكن أن تؤدي إلى تغييرها، وما زالت هذه الصورة نفسها تطرح من خلال الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية، إذا لم تكن أسوأ.
وفي مجال الإعلام لم تكن الصورة أفضل، فتبنت وسائل الإعلام الغربية السردية الإسرائيلية في الصراع العربي الإسرائيلي، وتمت شيطنة صورة العربي، وتقديمه بصورة سلبية، وفي حالات النجاح في بعض الدول العربية وعلى سبيل المثال لا الحصر موضوع التعليم في الأردن، وفلسطين، ولبنان، أو في مجال التنمية، والنجاح الاقتصادي – السعودية والإمارات وقطر- على سبيل المثال، كان يتم تقديم صورة هذه الدول وكأن نجاحها مرتبط بتوفر النفط فيها، وهذا فيه تبسيط وتضليل، فالعرب ليسوا بهذا السوء، ولديهم نجاحات متعددة، سببها المثابرة، وانتشار التعليم، والتخطيط الجيد في مجالات عديدة، ولكن العقل الغربي المرتبط بالصهيونية العالمية لا مصلحة له في تقديم أي صورة إيجابية عن العرب.
للأسف أن الغالبية العظمى من الأعمال الدرامية العربية لا تصل إلى العالمية، وقليل جدا من الأدب العربي تتم ترجمته إلى اللغات الأخرى، ولا تبذل غالبية الدول العربية الجهود المنظمة من أجل إيصال هذا الـمحتوى للعالم.
وفي إطار منصات التواصل الاجتماعي التي باتت رأس الحربة في أي حرب ناعمة أو خشنة، لم يمتلك العرب للآن أي منصة فاعلة، وما زالوا ينتظرون سياسات هذه الـمنصات التي لا تكون دائمًا متوافقة مع مصالحهم، ولم يدرك أصحاب القرار العرب أهمية مثل هذه الـمنصات لحفظ الأمن القومي العربي، وقطع الطريق على من يخترق العالم العربي من خلال ((غزو القلوب والعقول)) والدخول في عقر دارنا دون إذننا، وعلى حين غرة، ومن يمتلك هذا الإدراك لا تكون لديه القدرة على تنفيذها في أرض الواقع، ولا يمكن لنا أن نحقق مثل هذه الإنجازات دون تنسيق كامل بيننا.
وفي الـمجالات الأخرى لم يكن الوضع أفضل، فلم يتم توجيه الاستثمارات العربية، وغيرها في اتجاه الضغط من أجل المصلحة العامة العربية – في بعض الأحيان-، وهذا أدى إلى تطاول بعض الدول، والمنظمات على العرب.
العالم لا يعترف إلا بالقوة، ولا بد للعرب من امتلاك ناصية القوى بمختلف أشكالها، ومنها القوى الناعمة، من أجل مستقبل أفضل للشعوب العربية كافة.
العرب يستحقون الأفضل، ولديهم ميزات وصفات حميدة كثيرة، ولكن للأسف فإنه يتم تضخيم أخطائهم، والسر يكمن دائمًا في أن عدوهم الأول يمتلك كل ما يتصوره ولا يتصوره العقل البشري من القوى الناعمة.
ليس لدينا خيار في وطننا العربي الكبير سوى أن نثبت أنفسنا في الـمجالات كلها، وبغير ذلك يكون حاضرنا ومستقبلنا في خطر، ونتمنى جميعًا ألا يكون كذلك.

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