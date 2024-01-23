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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

1/23/2024 11:38:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و490 شهيدا، إضافة إلى 63 ألفا و354 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و354 مصابا خلال 24 ساعة.

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