صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة
التاريخ
1/23/2024 11:38:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع
غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و490 شهيدا، إضافة إلى 63
ألفا و354 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكدت الوزارة أن الاحتلال
الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و354 مصابا خلال 24
ساعة.
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