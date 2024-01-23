إعلام عبري: الثلاثاء الأسود يذكرنا بحادثة صور .. ما قصتها؟

هذه التصريحات جاءت بعد أن أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء، بمقتل 21 ضابطاً وجندياً إضافياً خلال المعارك البرية مع المقاومة، وبمقتل هؤلاء، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بدء المعارك البرية في القطاع، إلى 221، بحسب ما أفاد به المراسل العسكري في قناة "كان" الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال.









من مشاهد استهداف مجاهدي القسام جنود الاحتلال على تخوم غزة

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن "كارثة" وصفها بالـ "الثلاثاء الأسود"، تعرّض لها "الجيش" بعد مقتل الضباط والجنود الـ21 في إثر انهيار مبنيين مفخّخين من جراء انفجار كبير، مضيفاً أنّ دبابةً أُصيبت بقذيفة مضادة للدروع أدّت إلى تدميرها.



وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الحادثة وقعت قرب "كيسوفيم" على مسافة 600 متر من الحدود مع القطاع.

إعلام إسرائيلي يشبه "الثلاثاء الأسود" بتراجيديا "صور".. ماذا نعرف عنها؟

كانت تفجيرات القيادة العامة في صور المعروفة أيضا باسم كارثة صور عبارة عن تفجيرين انتحاريين ضد مقر قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي في صور بلبنان في عامي 1982 و1983. حيث أسفر الانفجاران عن مقتل 103 إسرائيليين و46-59 لبناني وإصابة 95 شخص بجروح. وتعتبر أسوأ الخسائر التي لحقت بالجيش الإسرائيلي.













بعد غزو لبنان في يونيو أنشأ الجيش الإسرائيلي مواقع قيادة لإدارة المدن التي احتلها. في 11 نوفمبر 1982 أصابت سيارة بيجو محملة بالمتفجرات المبنى المكون من سبعة طوابق الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي لحكم صور. أدى الانفجار الذي سوى المبنى بالأرض وقتل 75 جندي إسرائيلي ورجل شرطة من الحدود ووكلاء الشاباك.[1] بالإضافة إلى ذلك قتل في كل مكان من 14-27 سجين لبناني وفلسطيني كانوا تحتجزهم إسرائيل. أصيب 27 إسرائيلي و28 عربي بجراح.



قالت الحكومة الإسرائيلية بعد الانفجار مباشرة ومازالت تصر حتى يومنا هذا على أن الانفجار كان حادث ناجم عن انفجار اسطوانات الغاز. هذا يتعارض مع الشهود الثلاثة الذين شاهدوا سرعة دخول سيارة بيجو للمبنى وتحديد أجزاء السيارة في أنقاض المبنى ووجود تقرير الشاباك الذي يصف استعدادات حزب الله للتفجير.



هناك أيضا نصب تذكاري بالقرب من بعلبك مكرس لأحمد قصير البالغ من العمر 17 عام وهو الانتحاري المسؤول عن الهجوم.











التفجير الثاني

بعد ما يقرب من عام تقريبا وقع قصف متطابق تقريبا في صور. قام مفجر انتحاري بالاقتحام بشاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات في مبنى للشاباك في قاعدة للجيش في صور. أسفر الانفجار عن مقتل 28 إسرائيلي و32 سجين لبناني وجرح نحو 40 آخرين.

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