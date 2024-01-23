القسام تفجر غرفة مفخخة بقوة إسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام-
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الثلاثاء، أنها فجرت غرفة
مفخخة مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة عدد آخر، غرب
مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما أعلنت القسام- عبر
تطبيق "تليغرام"- أنها استهدفت 3 جرافات إسرائيلية بقذائف التاندوم
و"الياسين 105" المضادة للدروع غرب مدينة خان يونس أيضا.
وكانت قالت في وقت
سابق اليوم، أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية في المدينة التي تشهد معارك ضارية بين
المقاومة وقوات الاحتلال.
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