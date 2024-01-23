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القسام تفجر غرفة مفخخة بقوة إسرائيلية

1/23/2024 11:38:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الثلاثاء، أنها فجرت غرفة مفخخة مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة عدد آخر، غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت القسام- عبر تطبيق "تليغرام"- أنها استهدفت 3 جرافات إسرائيلية بقذائف التاندوم و"الياسين 105" المضادة للدروع غرب مدينة خان يونس أيضا.

وكانت قالت في وقت سابق اليوم، أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية في المدينة التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.

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