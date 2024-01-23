العراق: الأب والعمّ والعمّة قتلوا الطفلة بعد أن باعوا كليتها



وقال مصدر أمني عراقي أن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على 5 متهمين بالقتل والمتاجرة بأعضاء طفلة.





وأوضح المصدر أن والد الطفلة باعها لسمسارة مقابل 3 ملايين دينار، حيث قاموا بدورهم بنقلها إلى أربيل وباعوا إحدى كليتيها مقابل 50 مليونا.



كذلك قال المصدر إن السمسارة أعادوا الطفلة إلى ذويها، ولكن بسبب تدهور حالتها الصحية، أقدم والدها على قتلها ونقل جثمانها للدفن بمساعدة عمها وعمتها.



وأضاف أن الأمن ألقى القبض على الوالد والعم والعمة والسمسارة، وكذلك ابن شقيقتها المتورط بقضايا الاتجار بالبشر بناء على اعترافاتها.



كما لفت إلى أن والد الطفلة من المتعاطين للمواد المخدرة.

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