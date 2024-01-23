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الخارجية القطرية: جهود الوساطة مستمرة لكن التصعيد يؤثر عليها

1/23/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، إن "قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة".
وأضاف الأنصاري: "أدخلنا لغزة بالتعاون مع فرنسا مساعدات طبية بنحو 11 طناً تشمل أدوية للمحتجزين الإسرائيليين"، موضحاً أن "جهود الوساطة مستمرة في غزة وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة".


وتابع: "أكدنا مراراً أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار"، مؤكداً على "وجوب أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها".


وأشار الى أنه "ندعم جميع الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر"، معتبراً أن "التصعيد الذي يجري في غزة يؤثر على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة".


وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: "منخرطون في مفاوضات ومناقشات جدية بين طرفي الأزمة في غزة لكن الوضع يتغير هناك".


ورأى أن "انقطاع الاتصال داخل غزة وعدم إيصال المساعدات للقطاع يؤثران على جهود الوساطة.. إستمرار الحرب في قطاع غزة لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر".


وأوضح أن "التحديات كبيرة لتسوية الأزمة في غزة خصوصاً مع تصاعد وتيرة الحرب هناك"، مؤكداً أن "المساعدات لم تدخل إلى غزة إلا بشكل محدود جدا ولا يعمل حاليا في القطاع سوى مستشفى واحد".


وجدد دعوة "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول مساعدات كافية لغزة"، مستنكراً "الاستهداف المتعمد للمستشفيات وأطقمها الطبية في قطاع غزة".

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