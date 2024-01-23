الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك في خان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أغلقت آليات الاحتلال
شارع 5 المؤدي للطريق الساحلي من خان يونس باتجاه رفح، الأمر الذي يمنع حركة
النازحين.
ونقلا عن قناة
"الجزيرة"، أطلقت قوات الاحتلال النار على الطرق المؤدية إلى شارع
الرشيد من خان يونس، للحد من حركة النازحين.
وكان المتحدث باسم
الهلال الأحمر في غزة رائد النمس، صرح اليوم الثلاثاء، أن وضع القطاع الصحي يزداد
سوءا في ظل الحصار المطبق، وعدم توفر الإمدادات.
وأضاف النمس أن هناك عددا
كبيرا من الشهداء والجرحى إثر استهداف الاحتلال أي جسم متحرك.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل
لوقف الجرائم بحق المدنيين.
وأشار إلى أن المداخل
والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة، وهناك "هلع بين النازحين في مستشفى
الأمل ومقرنا بخان يونس، ومحاولة المئات الهرب من القصف".
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