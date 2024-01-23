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الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك في خان يونس

1/23/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أغلقت آليات الاحتلال شارع 5 المؤدي للطريق الساحلي من خان يونس باتجاه رفح، الأمر الذي يمنع حركة النازحين.

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أطلقت قوات الاحتلال النار على الطرق المؤدية إلى شارع الرشيد من خان يونس، للحد من حركة النازحين.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس، صرح اليوم الثلاثاء، أن وضع القطاع الصحي يزداد سوءا في ظل الحصار المطبق، وعدم توفر الإمدادات.

وأضاف النمس أن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرحى إثر استهداف الاحتلال أي جسم متحرك.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم بحق المدنيين.

وأشار إلى أن المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة، وهناك "هلع بين النازحين في مستشفى الأمل ومقرنا بخان يونس، ومحاولة المئات الهرب من القصف".

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