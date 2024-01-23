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الاحتلال يعتقل 6220 فلسطينيا منذ 7 تشرين الأول الماضي

1/23/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية، إلى 6220، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأضاف البيان، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، حيث توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: طولكرم ونابلس، ورام الله، والقدس، والخليل، وبيت لحم، ورافق حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير لمنازل الفلسطينيين.
وفي السياق، هدمت قوات الاحتلال اليوم، منزلين في قرية لصيفر وخربة خلة افرن بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن آليات الاحتلال هدمت منزلا في قرية لصيفر بمسافر يطا.
وأوضح أن صاحب المنزل يمتلك أوراق ثبوتية تؤكد ملكيته له، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ومستعمري "خافات طاليا" المقامة على أراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة يرغمون أصحاب الأرض على الرحيل، لتوسيع دائرة الاستيطان الإسرائيلي في جنوب الخليل.
من جهته، قال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، إن قوات الاحتلال هدمت منزلا في خربة خلة الفرن التابعة لقرية بيرين جنوب شرق الخليل، مشيرا إلى أن اعتداءات الاحتلال وممارساته في القرية تهدف إلى تهجير السكان وتوسيع ما تسمى مستعمرة "بني حيفر" رغم امتلاك الأهالي أرواق ثبوتية بممتلكاتهم.

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