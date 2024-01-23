حتى لا تغرق إسرائيل بوحل غزة.. باراك يدعو نتنياهو للاستقالة



في مقابلة أدان خلالها بشدة الحكومة الحالية، دعا باراك نتنياهو إلى الاستقالة؛ مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي للدعوة إلى إجراء انتخابات.

باراك قال إنَّ الوقت ينفد من "إسرائيل" لتخليص نفسها من الصراع الذي استمر لفترة أطول بكثير من معايير البلاد المعتادة – أكثر من 100 يوم.



يرى باراك أنه "لا يمكن لإسرائيل إعلان النصر دون تدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس، لكن لكي تفوز حماس، فهي تحتاج إلى البقاء. لكن حتى لو قتلت إسرائيل يحيى السنوار [زعيم حماس]، فستظل الحركة باقية. والسبيل الوحيد للخروج من الصراع هو بإجراء انتخابات على الفور".



يشير باراك إلى أنَّ نتنياهو يحظى بدعم وزراء من اليمين المتطرف الذين يصفهم باستخفاف بـ"الأولاد الفخورين"، في إشارة إلى العصابات العنصرية المؤيدة لترامب التي اقتحمت مبنى الكابيتول قبل ثلاث سنوات.



على مدار المقابلة التي استمرت ساعتين، حذّر باراك من الحاجة الملحة لأن تعيد إسرائيل نفسها إلى المسار الصحيح قبل أن تفقد آخر بقايا الدعم الغربي.



يقول: "عندما تنظر إلى الجانب الإسرائيلي، تجد فراغاً في القيادة"ـ ويلقي باراك باللوم على نتنياهو لرفضه "الطلب الصريح القادم من المجلس الوزاري المُصغَّر" لمناقشة خطة الخروج ولفشله في دراسة "كل الخطوات التي كان ينبغي اتخاذها قبل ثلاثة أشهر" في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأضاف أنه كان هناك قادة، مثل أول رئيس وزراء للبلاد، ديفيد بن غوريون، أو آخرين تبعوه مثل إسحاق رابين، الذين صعدوا إلى القمة وحاولوا البقاء هناك، من خلال التركيز على مصالح إسرائيل؛ لكن "نتنياهو يفعل ذلك بنوع من الولاء لنفسه".



باراك يعتقد أن الأولوية هي إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

يعتقد باراك أنَّ الأولوية كان يجب أن تكون لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، حتى وإن كان ذلك يعني وقف الحرب لمدة "10 أو 20 أو 30 يوماً؛ فهذا لا ينبغي أن يشكل عقبة". لكن السؤال الأكبر بالنسبة له هو كيف يبدو النصر في الواقع؟



يتابع باراك: "يفكر الناس فيما يبدو عليه النصر. في السابق، ما كان عليك سوى المحاولة، أما الآن أنت بحاجة لأن تنتصر فعلاً. وفي إسرائيل، قد يعني هذا مجرد رؤية القضاء على قيادة حماس. لكن هذا نوع من الوهم؛ لأنه حتى إذا قُتِل القادة غداً، ستستمر حماس".



بارك: إسرائيل "تفقد شرعيتها"

يعتقد باراك أنَّ ما تحتاجه إسرائيل الآن هو إجراء انتخابات قبل نفاد الوقت وانقلاب الولايات المتحدة ضد إسرائيل، التي تدعمها بالسلاح والتمويل.



كما أعرب عن شعوره بالقلق من أنَّ إسرائيل "تفقد الشرعية"، ومن الواضح أنه يشعر بالقلق على الجيل القادم. ويقول: "الحنكة السياسية مفقودة. هناك فراغ في الإدارة الشاملة للحرب. ونحن بحاجة للتصرف حيال ذلك لأنَّ الوقت ينفد. هناك ساعتان تدقان بوتيرتين مختلفتين: ساعة الشرعية تدق بسرعة كبيرة؛ وساعة تحقيق الهدف تدق ببطء شديد. إنَّ الدور الأساسي للقيادة العليا هو التأكد من تزامن هاتين الساعتين". -عربي بوست

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