2689 جنديا إسرائيليا أصيبوا منذ الهجوم البري على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 17 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك غداة مقتل أكبر عدد من جنوده في القطاع.
وقال الجيش في بيان إن 2689 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 392 ضابطا وجنديا ما زالوا يخضعون للعلاج جراح 42 منهم خطيرة.
وكان الاحتلال أعلن في وقت سابق مقتل 24 جنديا في وسط وجنوب قطاع غزة خلال يوم واحد، ما وصفه الإعلام العبري باليوم الأسود.
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