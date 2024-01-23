Wednesday, 24 January 2024 09:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2689 جنديا إسرائيليا أصيبوا منذ الهجوم البري على غزة

1/23/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 17 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك غداة مقتل أكبر عدد من جنوده في القطاع.


وقال الجيش في بيان إن 2689 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 392 ضابطا وجنديا ما زالوا يخضعون للعلاج جراح 42 منهم خطيرة.


وكان الاحتلال أعلن في وقت سابق مقتل 24 جنديا في وسط وجنوب قطاع غزة خلال يوم واحد، ما وصفه الإعلام العبري باليوم الأسود.


MENAFN23012024000072011014ID1107759624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث