2689 جنديا إسرائيليا أصيبوا منذ الهجوم البري على غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 17 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك غداة مقتل أكبر عدد من جنوده في القطاع.



وقال الجيش في بيان إن 2689 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 392 ضابطا وجنديا ما زالوا يخضعون للعلاج جراح 42 منهم خطيرة.



وكان الاحتلال أعلن في وقت سابق مقتل 24 جنديا في وسط وجنوب قطاع غزة خلال يوم واحد، ما وصفه الإعلام العبري باليوم الأسود.