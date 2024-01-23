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كتائب القسام تنشر تفاصيل العملية الكبرى التي سحقت 21 جنديا صهيونيا

1/23/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العملية الكبرى التي أدت إلى مقتل 21 جنديا إسرائيليا باعتراف الاحتلال وسط قطاع غزة في أكبر حصيلة يومية مني بها منذ دخوله البري إلى القطاع.

وقالت الكتائب في بيان إنه "في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها".

وأضافت: "بالتزامن دمر المجاهدون دبابة "ميركفاه" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105"، كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

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