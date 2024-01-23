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نتنياهو: مستعدون لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة

1/23/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة أن "إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة".
وأشارت الصحيفة أن نتنياهو أبلغ العائلات أن إسرائيل لن تعلن وقف الحرب كجزء من صفقة كما طلبت حركة حماس.
وذكرت هآرتس أن نتنياهو قال إنه إذا وافق على إنهاء الحرب فسيجب التوقيع على ضمانات دولية لا يمكن انتهاكها.
ووفقا للصحيفة فقد نفي نتنياهو وجود مقترح حقيقي من حماس لكنه قال إن هناك مبادرة دون أن يخوض في التفاصيل.-(وكالات)

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