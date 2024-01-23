نتنياهو: مستعدون لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة أن "إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة".
وأشارت الصحيفة أن نتنياهو أبلغ العائلات أن إسرائيل لن تعلن وقف الحرب كجزء من صفقة كما طلبت حركة حماس.
وذكرت هآرتس أن نتنياهو قال إنه إذا وافق على إنهاء الحرب فسيجب التوقيع على ضمانات دولية لا يمكن انتهاكها.
ووفقا للصحيفة فقد نفي نتنياهو وجود مقترح حقيقي من حماس لكنه قال إن هناك مبادرة دون أن يخوض في التفاصيل.-(وكالات)
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