إعلام عبري: مجندات رفضن الخدمة العسكرية بعد 7 أكتوبر

إعلام عبري: مجندات رفضن الخدمة العسكرية بعد 7 أكتوبر
التاريخ
1/23/2024 11:38:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام عبرية إن 50 مجندة رفضن الخدمة العسكرية في وحدات الاستطلاع الحدودية عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(وكالات)
MENAFN23012024000072011014ID1107759621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.