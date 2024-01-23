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لم يعد بإمكاننا تحمل المزيد

1/23/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: يوعنا غونين
23/1/2024

"اخرجوا من البيوت، اخرجوا من النوم، اخرجوا من الخوف! أنا ثكلت أخي في 7 تشرين الأول (أكتوبر). أنا لن أصاب باليأس، إلى أن يطير هذا الشخص، وإلى أن تطير كل هذه الحكومة! هم قتلوا أخي. مجرمون!"، هكذا صرخ أول من أمس، بشكل يفطر القلب أحد المتظاهرين على مدخل الكنيست، عندما قام رجال الشرطة المتجهمين بجره. غير بعيد من هناك، في المبنى، اقتحم أبناء عائلات المخطوفين جلسة لجنة المالية. المنظمون حاولوا صدهم بالقوة، لكنهم لم ينجحوا في صد سرب الحزن الإنساني الذي تدفق في الغرفة. "من أجل أهداف أقل شأنا قمتم بحل حكومات سابقة، فهللا تقوموا بحلها من أجل المخطوفين؟!"، صرخ بصوت مرتفع شاحر مور وهو ابن شقيق المخطوف ابراهام مندر، على أعضاء الكنيست. "يجب عليك حل الحكومة الآن، اذهب لرئيس الحكومة وقل له: "من أجل خبز الفطير قمت بحل الحكومة، ومن أجل المخطوفين سأقوم بحلها"، صرخ على رئيس اللجنة موشيه غفني، للتذكير بالخلاف الضئيل الذي في أعقابه استقالت عيديت سلمان من الائتلاف السابق.
أيضا في لجنة الدستور، القانون والقضاء، تأججت النفوس. "أين أنا أعيش، عندما يجب علي التوسل في الكنيست كي تفعلوا شيئا من أجل أعزائي"، سألت داليا كوشنر الموجودين، وهي صهرة يئير وايتان هورن، المحتجزان في قطاع غزة. سؤال كوشنر هو سؤال بلاغي، لكن الإجابة عنه مع ذلك لا تصدق: في إسرائيل. هي تعيش في إسرائيل، الدولة التي أعضاء الحكومة فيها يتخلون عن عشرات المدنيين كي يموتوا في الأسر، والتي فيها أبناء عائلاتهم يضطرون إلى التوسل والتدافع من أجل أن يسمع صوتهم في الكنيست، والتي فيها الأخوة الثكالى يتم جرهم جسديا بالقوة وهم يطلبون العدالة.
اسمعوا هذا الهدير المتدفق مثل حمم البركان التي تغلي تحت السطح قبل الفوران الهائل. غضب خالص، الذي يزداد قبالة هذا الانفصال والانغلاق الذي لا يصدق لأعضاء الائتلاف. فقط شخص غبي تماما يمكنه التفكير بأنه يمكن إغماض العيون أمام هذا البركان الجماهيري ويستمر في الدوس على المواطنين كما فعل أمس وأول من أمس.
للأسف الشديد، في الحكومة وفي الكنيست، يجلس أشخاص أغبياء كثيرون مثل هؤلاء بالضبط. مثلا، وزيرة شؤون الاستيطان والمهمات الوطنية اوريت ستروك، التي وبخت أحد الأعضاء في حزبها لأنه احتج على السياسة الاقتصادية للحكومة. "أنا أعرف وزراء لا يمكنهم إنهاء الشهر... أشخاص يساعدهم الوالدين اقتصاديا"، هكذا عرضت ستروك المشكلات التي يواجهها سادة البلاد. "القليل من الحسد والكثير من الانتقاد الموضوعي والبناء".
راتب الوزير، يجب التذكير، هو 53 ألف شيكل في الشهر. في الأوقات التي تنهار فيها المصالح التجارية وتتم إقالة العمال ورجال الاحتياط يجدون صعوبة في شراء الغذاء لأولادهم.
الانفصال والانغلاق لستروك وأعضاء الائتلاف الآخرين، عاصفة البركان التي تشعل الغضب المتزايد. يجب تذكرهم، تذكر الأخ الثاكل على مدخل الكنيست، أبناء عائلات المخطوفين الذين يصرخون في النقاشات، والد الجندية المراقبة المخطوفة ليري الباغ، الذي في المظاهرة أمام منزل نتنياهو في قيصاريا في يوم السبت قال وتوعد: "طالما أنني على قيد الحياة، فإن المقابر فقط هي التي ستسمى باسمه لأنها امتلأت بسببه. أنا جلست 100 يوم بهدوء، لكن قلبي لم يعد يتحمل أكثر".
أقوال الباغ تردد صدى أعلان رئيس الحكومة السابق مناحيم بيغن، الذي التداعيات القاسية لحرب لبنان الأولى جعلته يعلن أنه لم يعد يتحمل وقدم استقالته. ولكن الحكومة الحالية مملة وفاسدة جدا، لذلك، فإنها تستطيع التهام المزيد. والغضب الذي يغلي يتصاعد ويفور: هذه الأصوات هي هدير دولة بالكامل تقول: "إنها لم تعد تحتمل المزيد".

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