البيت الأبيض: ندعم هدنة طويلة في غزة لإطلاق سراح المحتجزين

البيت الأبيض: ندعم هدنة طويلة في غزة لإطلاق سراح المحتجزين
التاريخ
1/23/2024 11:38:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال البيت الأبيض اننا ندعم هدنة لفترة أطول لإخراج المحتجزين ولا يمكننا تأكيد ما تناولته تقارير صحفية بشأن المدة.
واضاف أحد أهداف منسقنا في المنطقة بريت ماكغورك هو محاولة التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
واشار أيا كان ما يبدو عليه شكل غزة بعد الحرب فلا يمكن أن يشمل قادة حماس.
واكد اننا لا نريد تقليص أراضي غزة بأي شكل.-(وكالات)
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