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البيت الأبيض: ندعم هدنة طويلة في غزة لإطلاق سراح المحتجزين

1/23/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال البيت الأبيض اننا ندعم هدنة لفترة أطول لإخراج المحتجزين ولا يمكننا تأكيد ما تناولته تقارير صحفية بشأن المدة.

واضاف أحد أهداف منسقنا في المنطقة بريت ماكغورك هو محاولة التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
واشار أيا كان ما يبدو عليه شكل غزة بعد الحرب فلا يمكن أن يشمل قادة حماس.
واكد اننا لا نريد تقليص أراضي غزة بأي شكل.-(وكالات)

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