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جيش الاحتلال: 392 ضابطا وجنديا ما زالوا يخضعون للعلاج

1/23/2024 11:38:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 392 ضابطا وجنديا ما زالوا يخضعون للعلاج، جراح 42 منهم خطيرة.
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المصابين لدى الجيش 6 آلاف ضابط وجندي بحسب المستشفيات، وهو أكثر من ضعف العدد الذي يعلنه الجيش.-(وكالات)

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