جيش الاحتلال: 392 ضابطا وجنديا ما زالوا يخضعون للعلاج
التاريخ
1/23/2024 11:38:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 392 ضابطا وجنديا ما زالوا يخضعون للعلاج، جراح 42 منهم خطيرة.
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المصابين لدى الجيش 6 آلاف ضابط وجندي بحسب المستشفيات، وهو أكثر من ضعف العدد الذي يعلنه الجيش.-(وكالات)
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