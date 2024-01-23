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خان يونس مقبرة لجنوده.. الاحتلال يرتكب 20 مجزرة في القطاع

1/23/2024 11:38:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يواصل الاحتلال جرائمه بغزة بعدما أصيب بالصدمة إثر مقتل أكثر من 24 جنديا من جيشه بعملية للمقاومة في خان يونس، فارتكب 20 مجزرة وحشية أدت لارتقاء 190 شهيداً و340 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 25.295 شهيدا و63.000 إصابة منذ السابع من رين الأول (أكتوبر) الماضي.
وشهدت خان يونس موجة نزوح جديدة نحو مدينة رفح، جنوباً، حيث غادر عشرات آلاف الفلسطينيين من جامعة الأقصى وأربعة مراكز نزوح مجاورة إلى رفح التي ضاقت شوارعها بالنازحين، وسط تجدد القصف المدفعي الاحتلالي العنيف.
وقصفت طائرات الاحتلال خيام النازحين في المواصي، غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات، كما ارتقى المزيد من الضحايا المدنيين بعد استهداف بناء سكني لعائلة فلسطينية كاملة فوق رؤوس ساكنيها في بيت لاهيا، شمالاً، بالتزامن مع قصف عنيف لمحيط مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.
واستهدف الطيران الحربي للاحتلال الفلسطينيين شرقي المنطقة الوسطى، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء وسط القطاع، واستهدف قصف مدفعي أراضي زراعية غربي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بينما واصلت زوارق الاحتلال قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بشكل مكثف على مدار الساعة.
في حين حمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال وحلفاءه المسؤولية عن إمكانية وفاة 400,000 فلسطيني جوعاً في قطاع غزة.
وأعلن عن نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في شمال القطاع منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، وهذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية يواجهها 400,000 شخص من أبناء الشعب الفلسطيني مازالوا متواجدين في الشمال.
وقال إن الاحتلال أجبر سكان شمال غزة على طحن أعلاف الحيوانات والحبوب بدلاً من القمح المفقود، وأصبحوا يواجهون مجاعة حقيقية في ظل استمرار العدوان وفي ظل تشديد الاحتلال للحصار على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن كلا من شمال غزة ومدينة غزة تتعرضان إلى حصار شديد ومطبق بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال، حيث يمنع الاحتلال وصول أي مساعدات إلى تلك المحافظتين منذ بدء الحرب الوحشية، وتم تسجيل عشرات حالات الإعدام والقتل الميداني التي نفذها جيش الاحتلال لعشرات الشهداء حاولوا الحصول على الغذاء بمحافظتي غزة وشمال غزة.
وحمل مجددا الاحتلال كامل المسؤولية عن المجاعة في شمال قطاع غزة، محملا المجتمع الدولي والإدارة الأميركية المسؤولية أيضاً تجاه الجريمة التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتخالف كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الحصول على الغذاء لأي إنسان، حيث منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب هذه الجرائم، ورفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة.
وناشد كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية المختلفة بالعمل الجاد والعاجل من أجل إدخال المساعدات التموينية والإمدادات الغذائية لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في شمال غزة وغزة، وكذلك نطالب كل العالم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن سلطات الاحتلال منعت 3 من أصل 4 بعثات إنسانية الوصول إلى شمال قطاع غزة.
الى ذلك، لا تزال الصدمة ملاصقة لردود فعل المسؤولين الصهاينة حيال ما وصفوه "بكارثة جنوب قطاع غزة"، والتي تسببت بخسائر عسكرية باهظة، وزيادة شقوق التصدعات داخل حكومة الحرب، ولكنها، بخلاف المتوقع، دفعت رئيسها "بنيامين نتنياهو" للتوعد بالمضي في القتال، بالرغم من تعثر جيش الاحتلال في خان يونس التي باتت "مقبرة" له.
وبينما تنتشر ملامح مجاعة حقيقية في مناطق شمال القطاع؛ ورغم الاخفاقات المتوالية بغزة التي قتلت من جنود الاحتلال ما بات يقارب حجم خسائره في عدوان عام 1967؛ فإن "نتنياهو" يتمنع عن قبول ما يُطرح من حلول، عربية وأوروبية، لوقف إطلاق النار بغزة والتسوية السلمية، ليس فقط لرفضه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنما أيضاً نظير تطرفه وتعطشة للدم الفلسطيني، وتمسكه بورقة العدوان كطوق نجاة مُكلف لمصير مستقبله السياسي الموشك على النهاية.
وفوق ذلك كله، فإن واشنطن هي التي بيدها مفتاح وقف العدوان ضد قطاع غزة، حيث أعلنت أمس رفضها لوقف شامل لإطلاق النار، بل تؤيد "فواصل إنسانية"، على حد تعبيرها، بهدف إخراج الأسرى وإيصال المساعدات، والقضاء على "حماس"، مما يعطي "نتنياهو" الغطاء السياسي "الشرعي" لاستخدام آلة الإبادة الصهيونية بكل حرية لسفك دماء الأطفال والنساء الفلسطينيين.
وبحسب وزير جيش الاحتلال، "يوآف غالانت"، معلقاً على حدث مقتل جنود الاحتلال بالقول: "تعرضنا لضربة قوية، ومقتل 24 من جنودنا ليس بالأمر الهين"، بينما اعتبر وزير مالية الاحتلال "سموتريتش" أنها "أخبار مفجعة".
وعند الأخذ ببيانات المصادر الصهيونية لعدد قتلى الاحتلال؛ "منذ بداية الحرب قتل 556 جندياً وضابطاً ومنذ بدء المناورة البرية قتل 221 جندي وضابط"، بينما قُدر حجم خسائر الاحتلال بين 650 – 800 صهيوني، وجرح 2500- 3000 جندي وأسر 15 جندياً، وهي تكلفة باهظة بالنسبة للكيان الصهيوني.

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