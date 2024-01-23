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الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في غزة

1/23/2024 11:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة ما زالوا يواجهون مستويات كارثية لانعدام الأمن الغذائي.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبير عطيفة، إن خطر المجاعة يتزايد كل يوم مع استمرار النزاع في الحد من تقديم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، لافتة إلى أن القطاع يشكل أكبر تجمع للناس في ظروف تشبه المجاعة.
وأضافت، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه على مدى السرعة التي وصلنا بها إلى هذه النقطة أمر يثير المزيد من القلق، مشيرة إلى أن الأطفال الذين تم إجلاؤهم لتلقي العلاج على الجانب المصري من الحدود بدأوا يعانون من سوء التغذية ونقص الوزن والنحافة الشديدة.
وأضافت: "إذا لم يكن لدينا المزيد من الهدنة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، والمزيد من الوصول إلى الناس، فسنرى أناسا يتضورون جوعا ضمن حالة إنسانية صعبة للغاية".-- (بترا)

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