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غوتيريش: نواجه رفضا غير مبرر لدخول مواد أساسية إلى غزة

1/23/2024 11:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ان سكان غزة يواجهون دمارا على نطاق غير مسبوق وجميع سكان القطاع جوعى.
واضاف ان سكان غزة يواجهون احتمالات متزايدة من الإصابة بالأمراض والأوبئة.
وبين ان المنظمات الإنسانية تكافح لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد اننا نواجه عمليات تفتيش صعبة وعمليات رفض غير مبررة لدخول مواد أساسية لقطاع غزة.
واشار ان عشرات العاملين الإنسانيين ينتظرون موافقة الحكومة الإسرائيلية على منحهم تأشيرات دخول.
وطلب غوتيريش تجديده لوقف إطلاق نار فوري في غزة، مضيفا انه لا مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وأكد ان الرفض الإسرائيلي المتكرر لحل الدولتين وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة يطيلان أمد الصراع.

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