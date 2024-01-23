وزير الخارجية: يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين،أيمن الصفدي، فجر الأربعاء، إن مجلس الأمن لم يطلب للآن وقفا لإطلاق النار.
وأضاف في كلمته بأعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية أن كل يوم يمضي دون إنهاء العدوان الإسرائيلي يعني المزيد من إزهاق الأرواح البريئة نتيجة العدوان والجوع والأمراض.
وأضاف أن التهديد بالامتداد الإقليمي لهذه الحرب حقيقي والضفة الغربية على وشك الانفجار.
وأكد أن إسرائيل دمرت مجتمعا بأسره وهجرت أكثر من ثلثي سكان غزة، مضيفا أن إسرائيل قامت بتجويع نصف مليون فلسطيني.
وشدد على أنه يجب فرض السلام،مضيفا أن الطريقة الوحيدة للسلام عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وقال إن إسرائيل تعمل على تقويض حل الدولتين وتتحداكم جميعا علانية.
وشدد على أنه يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها بجرائم الحرب والحيلولة دون تحقيق السلام.
"إذا لم نفرض السلام فالحكومة الإسرائيلية ستستمر بفرض مزيد من الحروب والدمار" وفق الصفدي
وقال إنه لا يمكن للاحتلال والعنف والحرب أن يستمروا بتهديد منطقتنا.
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