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وزير الخارجية: يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها

1/23/2024 11:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين،أيمن الصفدي، فجر الأربعاء، إن مجلس الأمن لم يطلب للآن وقفا لإطلاق النار.
وأضاف في كلمته بأعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن‬ حول الشرق الأوسط‬ والقضية الفلسطينية‬ أن كل يوم يمضي دون إنهاء العدوان الإسرائيلي يعني المزيد من إزهاق الأرواح البريئة نتيجة العدوان والجوع والأمراض.
وأضاف أن التهديد بالامتداد الإقليمي لهذه الحرب حقيقي والضفة الغربية على وشك الانفجار.
وأكد أن إسرائيل دمرت مجتمعا بأسره وهجرت أكثر من ثلثي سكان غزة، مضيفا أن إسرائيل قامت بتجويع نصف مليون فلسطيني.
وشدد على أنه يجب فرض السلام،مضيفا أن الطريقة الوحيدة للسلام عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وقال إن إسرائيل تعمل على تقويض حل الدولتين وتتحداكم جميعا علانية.
وشدد على أنه يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها بجرائم الحرب والحيلولة دون تحقيق السلام.
"إذا لم نفرض السلام فالحكومة الإسرائيلية ستستمر بفرض مزيد من الحروب والدمار" وفق الصفدي
وقال إنه لا يمكن للاحتلال والعنف والحرب أن يستمروا بتهديد منطقتنا.

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