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مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (2 - 3)

1/23/2024 11:38:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كريس هيدجز؛ وميكو بيليد - (تقرير كريس هيدجز) 2024/1/12
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ميكو بيليد: بينما يموت ذلك الجيل (الذي شهد نكبة 1948)، فإن كلا من الإسرائيليين الذين ارتكبوا الجرائم، والفلسطينيين الذين كانوا ما يزالون على قيد الحياة في ذلك الوقت ونجوا، ينفتحون ويكشفون عما في صدورهم، ويروون المزيد والمزيد من القصص.‏
* * *
وهكذا نحن نعرف عن الكنائس التي كانت مليئة بالمدنيين وأحرقت. نعرف عن مسجد في اللد كان مليئا بالناس وذهب شاب وأطلق صاروخا من نوع "فيات" في داخله. كل هذه القصص المروعة ما تزال تظهر ويُكشف عنها النقاب، لكن الإسرائيليين لا يهتمون؛ الإسرائيليون لا يستمعون. وكلما كان هناك هجوم على غزة –كما تعرف جيدا، بدأت هذه الهجمات في الخمسينيات مع أرييل شارون، بالمناسبة– فإن هناك دائما سببا للهجوم. في البداية لأنهم متسللون، ثم لأنهم إرهابيون، والآن يُطلق عليهم اسم "حماس"، ومهما كان اسم الشيطان، فإن هناك دائما سببا وجيها جدا للذهاب والدخول إلى هناك، لأن هؤلاء هم أناس تربوا على الكراهية والقتل وما إلى ذلك. إنها رواية متماسكة ومنسوجة بإحكام تتم إدامتها ولا يبدو أن لدى الإسرائيليين أي مشكلة في ذلك.‏
كريس هيدجز‏‏: ومع ذلك يجري القيام بأعمال وحشية. الاحتلال –أعداد هائلة، مليون إسرائيلي موجودون في الولايات المتحدة الآن. هناك أعداد كبيرة من الإسرائيليين غادرت البلاد. وأتساءل كم من هؤلاء هم أناس لديهم ضمير ونفروا مما رأوه في الضفة الغربية وغزة. ربما أكون مخطئًا في ذلك.‏
ميكو بيليد‏‏: لا أعرف. في اللقاءات القليلة التي جمعتني مع إسرائيليين في الولايات المتحدة على مر السنين، الغالبية العظمى تدعم إسرائيل، وتدعم تصرفات إسرائيل. ومن المثير للاهتمام أنك ذكرت هذا لأنني تلقيت بريدا إلكترونيا من شخص يمثل مجموعة من خريجي المدارس النهارية اليهودية. وهذه مدارس صهيونية منتشرة في جميع الولايات حيث يقومون بتلقين أسوأ أنواع الصهيونية: الصهيونية العلمانية. وهم الآن يشعرون بالفزع من التلقين العقائدي من أجل الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي. لقد نشأت نسبة عالية جدًا من هؤلاء الطلاب بهذه الطريقة، وذهبوا إلى إسرائيل، وانضموا إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، وشاركوا في مناسبات (إيباك)، وما إلى ذلك. والآن ينظرون إلى الوراء ويفكرون ويعتريهم شعور بالغضب لأنهم مروا بكل هذا وكذبوا طوال حياتهم حول هذا الموضوع.‏
‏إذن، هذا تطور مثير للاهتمام. وإذا نما هذا الاتجاه، فإنه ربما يغير قواعد اللعبة لأن هؤلاء هم اليهود الأميركيون الأكثر ولاءً. الأكثر ولاءً لإسرائيل. ولكن بشكل عام، الإسرائيليون الذين ألتقي بهم، مع استثناءات قليلة، يدعمون إسرائيل وهم هنا لأي سبب من الأسباب التي تجعل الناس يأتون إلى أميركا: إنهم ليسوا فريدين، وليسوا بالضرورة هنا لأنهم سئموا أو لأنهم غاضبون، أو منشقون أو معارضون بأي طريقة أو شكل. حول العاصمة وماريلاند، هناك العديد من الإسرائيليين. في بعض الأحيان تجلس في مقهى أو تذهب إلى مكان ما، وتسمع المحادثات، وليس هناك نقص في الدعم لإسرائيل بين هؤلاء الإسرائيليين بالقدر الذي يمكن أن أراه.
كريس هيدجز‏‏: فلنتحدث عن الجيوش. كنت في وحدة النخبة في "القوات الخاصة". حدثنا عن هذا التلقين. أتذكر أنني زرت أوشفيتز قبل بضع سنوات، وكانت هناك مجموعات إسرائيلية وأشخاص يرفعون الأعلام الإسرائيلية. ولكن حدثنا عن هذا الشكل من التلقين العقائدي وعلاقته، على وجه الخصوص، بالهولوكوست.‏
ميكو بيليد‏‏: الأسطورة هي أن إسرائيل هي رد على الهولوكوست. أن "جيش الدفاع الإسرائيلي" هو رد على المحرقة. يجب أن نكون أقوياء؛ يجب أن نكون مستعدين وراغبين في القتال؛ يجب أن تكون لدينا دائمًا بندقية في اليد أو سلاح في اليد حتى لا يحدث هذا مرة أخرى. والملفت هو أنك عندما تتحدث إلى الناجين من الهولوكوست الذين لم يتم تلقينهم؛ الذين لم ينجرّوا إلى الصهيونية –وهم كثيرون جدا في الحقيقة-فإنهم يقولون أن الفكرة القائلة بأن الدولة العسكرية هي بطريقة ما الرد على الهولوكوست هي فكرة سخيفة، لأن الجواب على الهولوكوست ينبغي أن يكون التسامح والتعليم والإنسانية، وليس العنف والعنصرية. ولكن لا أحد يريد أن يدمر أسطورة جيدة ومفيدة بالحقائق الواقعية. هذه هي القصة.‏
‏القصة هي أنه بسبب أوشفيتز، نحن نمثل كل أولئك الذين قتلوا ولقوا حتفهم على يد النازيين، وما إلى ذلك، وبالتالي نحن نحتاج إلى أن نكون أقوياء. العلم الإسرائيلي يمثلهم، والجيش الإسرائيلي يمثلهم. إنه شيء غريب؛ إنه جنون مطلق. لقد ذهبت للخدمة في الجيش عن طيب خاطر، كما يفعل معظم الشباب الإسرائيليين. في بيئتي، لم يكُن يُسمع عن الرفض أو عدم الذهاب للخدمة، على الرغم من وجود بعض الأصوات في البرية التي كانت ترفض وتشكك في أخلاقية ذلك. لكنني لم أفعل أبدًا. ولم يفعل أحد من حولي حتى بدأت التدريب وبدأت المشاركة في الدوريات. أتذكر –ربما تحدثنا أنا وأنتَ عن هذا ذات مرة– أننا كنا وحدة مشاة؛ وحدة مشاة كوماندوز. وفجأة أعطونا الهراوات وتلك الأصفاد البلاستيكية وقيل لنا أن نقوم بدوريات في رام الله.‏
وفكرت وأنا ذاهب، ما الذي يحدث بحق الجحيم؟ ما الذي نفعله هنا؟ ثم يقال لنا أنه إذا نظر إليك أي شخص بطريقة لا تعجبك، فإن عليك أن تكسر كل عظمة في جسده. وفكرت، الجميع سينظرون إلينا؛ نحن قوات كوماندوز تسير عبر المدينة. من هو الذي لن ينظر إلينا؟ كنت في الوراء. لم أكن أدرك أن الجميع فهموا بالفعل أن هذا هو حال الأمور، هكذا يفترض أن تكون الأمور. فكرتُ، انتظِر، هذا خطأ. لماذا نفعل هذا؟ يُفترض أن نكون نحنُ الأخيار هنا.‏
‏‏ثم كان هناك غزو لبنان في العام 82 وما شابه. وهكذا كُسر هذا الشيء في ذهني، كان ذلك صدعًا خطيرًا حدث في جدار الإيمان وجدار الوطنية الذي كان في داخلي. لكنَّ كل هذه الفكرة برمتها عن أن كونك عنيفًا، وعسكريتاريًا وعنصريا بطريقة ما؛ أن تكون غازيًا هو بطريقة ما رد على أهوال الهولوكوست، هي جنون مطلق. لكنكَ عندما تكون مشاركا وفي الداخل لا أحد من حولك يطرح الأسئلة. وأنت لا تطرح الأسئلة أيضًا إلا إذا كنت على استعداد لأن تتفرَّد وتتعرض للصفع على رأسك.‏
كريس هيدجز‏‏: داخل الجيش، داخل الجيش الإسرائيلي، كيف كانوا يتحدثون عن الفلسطينيين والعرب؟‏
ميكو بيليد‏‏: الخطاب، الكراهية، والعنصرية هناك مرعبة. قبل كل شيء، هم الحيوانات. إنهم لا شيء. إنه شيء أشبه بمزحة، كما ترى، إنه شيء مفزِع. يعتقدون أن من الممتع إيقاف الناس وسؤالهم عن هويتهم ومطاردتهم ومطاردة الأطفال وإطلاق النار عليهم. كل شيء يبدو وكأنه ترفيه، أترى؟ لم أكن قد سمعت أبدًا عن هذا الخطاب إلا عندما أصبحتُ فيه. ثم بعد ذلك، عندما كنت ألتقي بالإسرائيليين الذين خدَموا (في الجيش)، حتى هنا في الولايات المتحدة، والطريقة التي يمزحون بها حول ما فعلوه في الضفة الغربية، والطريقة التي يمزحون بها حول قتل أو إيقاف الناس أو إجبارهم على خلع ملابسهم والرقص عراة، إنه كله ترفيه.‏
‏إنهم يعتقدون أنه شيء مضحك. إنهم لا يرون أن هناك مشكلة هنا لأن العنصرية متأصلة فيهم منذ سن مبكرة لدرجة أنها تكاد تكون عضوية. لا أعتقد أن هذا مستغرب أو مفاجئ. عندما يكون لديك مجتمع عنصري، ويكون لديك نظام تعليمي عنصري منهجي للغاية، فإن هذا هو ما تحصل عليه. والعنصرية لا تتوقف عند الفلسطينيين أو العرب؛ إنها تذهب إلى السود، وتذهب إلى الأشخاص الملونين، وتذهب إلى اليهود أو الإسرائيليين الذين يأتون من بلدان أخرى ذات بشرة داكنة، لسبب ما. العنصرية تعبُر كل هذه الحدود وهي كلها بالكامل جزء من الثقافة.‏
كريس هيدجز‏‏: لديك القليل جدًا من الانتقادات التي تتوجه إلى الجيش الإسرائيلي، ولا شيء تقريبًا في الصحافة الإسرائيلية، على الرغم من وجود قدر كبير من الانتقادات في الوقت الحالي، لنتنياهو ولسوء إدارته وفساده. حدثنا قليلاً عن تأليه الجيش الإسرائيلي في الخطاب العام ووسائل الإعلام الرئيسية وما يعنيه ذلك لما يحدث في غزة.‏
ميكو بيليد‏‏: حسنًا، الجيش فوق القانون. إنه فوق الشبهات -إلا في بعض الحالات من وقت لآخر. لذلك بعد حرب 73، تم إجراء تحقيق. والآن، كان هناك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء... يجتمع مجلس الوزراء كل يوم أحد. وكان رئيس أركان الجيش هناك وكان... تم تسريب هذا من اجتماع مجلس الوزراء. تم تسريب أن بعض الشركاء الأكثر يمينية -من المضحك أن نقول شركاء اليمين لأنهم يشكلون جميعا هذا الجنون اليميني في مجلس الوزراء الإسرائيلي -لكن المستوطنين الأكثر يمينية في مجلس الوزراء كانوا يهاجمون الجيش؛ كانوا يهاجمون رئيس الأركان لأنه قرر، على ما أعتقد، بدء تحقيق؛ كان الأمر كارثيًا لأنه عندما جاء المقاتلون الفلسطينيون من غزة، لم يكن هناك أحد في المنزل. وقد استعادوا أكثر من نصف بلادهم. استولوا على 22 مستوطنة ومدينة إسرائيلية.‏
استولوا على القاعدة العسكرية للواء غزة، الذي من المفترض أن يدافع عن البلد من حدوث هذا بالضبط. لم يكن هناك أحد في (المكان)... واستولوا على القاعدة. لذلك بدأ (رئيس الأركان) تحقيقًا داخليًا داخل الجيش، وهم ينتقدونه، وما تراه في الصحافة الإسرائيلية الآن هو شيئان مثيران للاهتمام: الأول هو أن شيئا ما حدث خطأ بشكل فظيع ونحن في حاجة إلى معرفة السبب، وإنما يجب أن ننتظر لأننا لا ينبغي أن نفعل هذا في زمن الحرب. لا ينبغي أن ننتقد الجيش في زمن الحرب. يجب ألا نجعل الجنود يشعرون وكأن عليهم التراجع لأنهم إذا احتاجوا إلى إطلاق النار، يجب السماح لهم بإطلاق النار. والشيء الآخر الذي نراه هو أنه من الناحية السياسية، الجميع يأكلون بعضهم البعض. إنهم يقتلون بعضهم البعض سياسيًا في الصحافة. لذلك كل من يعارض نتنياهو ويريد أن يمارس معارضته يقوم بمهاجمته.‏
وجماعته يهاجمون الآخرين لمهاجمتهم الحكومة. أعني أن هناك هذا الشلل الكامل، الذي يبدو أنه ينشأ نتيجة لهذا الاقتتال الداخلي الذي يؤثر على الأداء الوظيفي للدولة كدولة. الإسرائيليون لا يعيشون في البلد، وإسرائيل ليست الدولة التي كانت عليها قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لقد أصيبت بالشلل لعدة أسابيع، والآن ما تزال مشلولة من نواح كثيرة. لديك صواريخ تأتي من الشمال؛ لديك صواريخ تأتي من الجنوب. لديك أعداد كبيرة جدًا من الجنود الإسرائيليين الذين يُقتلون والآلاف الذين يصابون والحرب لا تنتهي. إنهم غير قادرين على هزيمة الفلسطينيين في غزة؛ المقاومة المسلحة، وما إلى ذلك.‏
‏وهكذا، كل هذا يحدث وتقرأ الصحافة الإسرائيلية وهي مثل هذه البالوعة التي تُخرج الفقاعات والفقاعات، والمزيد من الفقاعات، والجميع يهاجم الجميع. والجيش، كما قلتَ، هذا صحيح، إنه فوق الشبهات والتوبيخ في الغالب الأعم، ولكن من وقتٍ لآخر، مثلما قلتُ، هذه المرة بالذات كان المستوطنين غاضبون جدًا. وثمة سبب آخر هو أن الجيش قرر سحب بعض القوات البرية، وهو أمر مفهوم، لأنهم يتعرضون لضربة شديدة. أتذكر أن هذا حدث من قبل عندما انسحب الجيش من غزة، كانوا يتعرضون للهجوم بسبب وقف القتل، بسبب عدم استمرارهم في عمليات القتل الجماعي للفلسطينيين.‏
كريس هيدجز‏‏: حسنا، ماذا كان لديك ؟ 70 قتيلا من لواء جولاني كما أعتقد؟ وتم سحبهم. هذه وحدة نخبوية للغاية.‏
‏ميكو بيليد‏‏: نعم، إنه شيء مثير للاهتمام للغاية لأن العديد من الضحايا هم من كبار الضباط. لديك عُقداء ومقدمون وقادة رفيعو المستوى في القوات الخاصة الإسرائيلية يُقتلون. وعادة ما يقتلون في عناقيد كبيرة لأنهم يكونون في ناقلة جنود مدرعة أو يسيرون معًا. في جنين قبل بضعة أيام، فجروا مركبة عسكرية وقتلوا مجموعة من الجنود. لذلك، يحكُّ الإسرائيليون رؤوسهم، ولا يعرفون ما الذي يحدث بحق الجحيم وماذا يفعلون، لأنهم أولاً وقبل كل شيء، لم يكونوا محميين كما كانوا يعتقدون.‏
‏وأنا متأكد من أنك تعرف هذا، المستوطنات الإسرائيلية، الكيبوتسات، المدن في الجنوب المتاخمة لغزة... كلها تتمتع ببعض من أعلى مستويات المعيشة بين الإسرائيليين. إنه أسلوب حياة جميل. إنه دافئ، إنه رائع. الزراعة هي... لا أعتقد أنه خطر ببالهم أبدًا أن الفلسطينيين سيتجرأون على الخروج من غزة ويقاتلون وينجحون بالطريقة التي فعلوها. وذلك الجيش، أعني أن الجيش كان مفلسًا. كان غير موجود، وجهاز المخابرات كان مفلسا، ولم يكن أي شيء يعمل. وهذا يذكرنا بما حدث في العام 1973. أعني أن هذا أسوأ بكثير، لكنه يُذكِّر بما حدث. لا أعتقد أنه من قبيل المصادفة أن هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) كانت بالضبط بعد 50 عاما ويوما واحدا من بدء حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973 وقد انهار النظام بأكمله. هذا هو ما نراه الآن.‏
كريس هيدجز‏‏: كيف تقرأ ما يحدث في غزة، عسكريًا؟‏
‏ميكو بيليد‏‏: حسنا، الفلسطينيون قادرون على الصمود وقتل العديد من الإسرائيليين. حتى على الرغم من أن الإسرائيليين لديهم القوة النارية ولديهم الخدمات اللوجستية، من الواضح أن امتلاكهم سلاسل التوريد ليس مشكلة. في حين أن الفلسطينيين، لا أعرف من أين يحصلون على الإمدادات. لا أعرف من أين يحصلون على الطعام حتى لمواصلة القتال. إنهم يقومون بوضوح بمقاومة شرسة. لا أعتقد أن هناك، من الناحية العسكرية، استراتيجية هنا. أعني، هذا الانتقام. هذا الذي يحدث يحدث فقط لأن إسرائيل تعرضت للإذلال، وتعرض الجيش للإذلال، وكان عليهم أن يفرغوا غضبهم بمهاجمة أحد ما، حتى لو لم يفعل شيئا.‏
وهكذا، وجدوا أضعف الضحايا الذين يمكنهم وضع أيديهم عليهم؛ وهؤلاء هم المدنيون الفلسطينيون في غزة. ولذلك يقتلونهم بعشرات الآلاف. لا أعتقد أن أحدًا يصدق شيئًا اسمه التخلص من "حماس". لا أعتقد أن هناك أي شخص يعتقد أن هذا ممكن حقًا. لا أعتقد أن هناك أحدًا يأخذ على محمل الجد أو يصدق أنه يمكنك إخراج الكثير جدًا من الناس من غزة وتوزيعهم في جميع أنحاء العالم وفي أماكن أخرى، حتى على الرغم من أن هذا هو ما يقولونه. ولكن طالما سُمح لإسرائيل بأن تقتُل، وطالما لم تنقطع سلسلة التوريد، فإنهم سوف يستمرون في القتل.
كريس هيدجز‏‏: وهم أيضا يخلقون أيضا أزمة إنسانية، بطبيعة الحال. الأمر لا يقتصر على مجرد إلقاء قنابل والقذائف فقط، إنه الآن يتعلق بالتجويع. الإسهال وباء، والصرف الصحي مدمَّر. أتساءل عند أي نقطة ستصبح هذه الأزمة الإنسانية واضحة بحيث يكون الخيار حقًا أمام الفلسطينيين هو إما أن تغادر أو تموت.‏
ميكو بيليد‏‏: هذا هو السؤال الكبير دائمًا بالنسبة للفلسطينيين. والشيء المحزن هو أن الفلسطينيين يوضعون دائمًا في هذه المواقف حيث يتعين عليهم اتخاذ هذا الخيار. إنه أسوأ أشكال الظلم وغياب العدالة. وأنت تعرف هذا، لقد كنتَ في مناطق الحرب. لا نعرف كم هو عدد الجثث المدفونة تحت الأنقاض وما الذي سيجلبه ذلك. هناك مئات الآلاف الآن من الذين يعانون من جميع أنواع الأمراض نتيجة لهذه الكارثة البيئية. وكما تتذكر، ماذا كان ذلك؟ 2016 أو شيء من هذا القبيل، 2017؟ أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا قال أن غزة ستكون بحلول العام 2020 مكانًا غير صالح للسكن. لا أعتقد أن قطاع غزة كان صالحا للسكن في أي وقت. كان دائما كارثة إنسانية منذ إنشائه في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات لأنهم فجأة ألقوا بكل هؤلاء اللاجئين هناك من دون بنية تحتية وكان هذا كل شيء، ثم شرعوا في قتلهم.‏
وإذن، هذا سؤال مهم، وكنتُ أتحدث إلى بعض الناس قبل أيام: كأميركيين، كدافعي ضرائب، ألا نريد من الأسطول السادس الموجود في البحر الأبيض المتوسط؛ الأسطول السادس للبحرية الأميركية، أن يساعد الفلسطينيين؟ أن يقدم الدعم لهم؟ أن يُنشئ منطقة حظر جوي فوق هؤلاء الأبرياء الذين يجري ذبحهم؟ أعني، كأميركيين، أليس هذا هو الطبيعي، ألا ينبغي أن يكون هذا هو المطلب الطبيعي؟ الرغبة الطبيعية في مطالبة سياسيينا بفعله؟ لأن السفن البحرية الأميركية سبق وأن استُخدمت لأسباب إنسانية من قبل. لماذا لا يقومون بدعم الفلسطينيين؟ لماذا لا يقدمون لهم المساعدات؟ لماذا لا يساعدونهم على إعادة البناء؟ لماذا تذهب دولارات دافعي الضرائب الأميركيين لمواصلة هذه الإبادة الجماعية بدلاً من إيقافها ومساعدة الضحايا؟‏ (يُتبع)
*كريستوفر لين هيدجز Chris Hedges (18 أيلول (سبتمبر) 1956 -): هو صحفي أميركي ومؤلف ومعلق. يكتب عمودًا أسبوعيًا في موقع "شيربوست" Scheerpost ويستضيف البرنامج الحواري، "تقرير كريس هيدجز"‏‏The Chris Hedges Report‏‏ على ‏‏شبكة الأخبار الحقيقية‏‏. ‏عمل في بداية حياته المهنية ‏‏كمراسل حربي‏‏ مستقل في ‏‏أميركا الوسطى‏‏ لصحيفة "‏‏كريستيان ساينس مونيتور"‏‏، ‏‏و"محطة الراديو الوطني"، و"دالاس مورننغ نيوز". ‏‏ عمل مراسلاً ‏‏لصحيفة "نيويورك تايمز"‏‏ من العام 1990 إلى العام 2005،‏‏ وشغل منصب رئيس مكتب ‏‏التايمز‏‏ في الشرق الأوسط ورئيس مكتب ‏‏البلقان‏‏ خلال ‏‏الحروب في يوغوسلافيا السابقة.
‏*ميكو بيليد‏‏ Miko Peled: ناشط إسرائيلي أميركي ومؤلف ومدرب كاراتيه، من مواليد العام 1961. وهو مؤلف كتابيّ "‏‏ابن الجنرال: رحلة إسرائيلي في فلسطين‏‏"، الذي نشر في العام 2012، وكتاب "‏‏الظلم: قصة مؤسسة الأرض المقدسة الخمسة‏‏"‏‏، الذي نشر في العام 2017. وهو أيضًا متحدث دولي معروف.‏ أصبح مدافعًا عن فكرة إقامة حوار إسرائيلي مع ‏‏منظمة التحرير الفلسطينية‏‏. وأدان الجيش الإسرائيلي لسيطرته على ‏‏الضفة الغربية‏‏ ‏‏وغزة‏‏ ‏‏وسيناء‏‏ ‏‏ومرتفعات الجولان‏‏، واصفا الحرب بأنها "حملة للتوسع الإقليمي".
*نشر هذا الحوار تحت عنوان: The IDF's War Crimes Are a Perfect Reflection of Israeli Society

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