عبير عيسى توضح لـالغد سبب قصة شعرها اللافتة (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عزيزة علي لفتت الفنانة الأردنية عبير عيسى يوم أمس، خلال افتتاح مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته الـ 21، الأنظار بقصة شعرها اللافتة والجريئة.
وتفنيدًا للأقاويل التي أشيعت حول قصة شعر الفنانة منها مرضية أو لأدوار فنية؛ وضحت الفنانة في تصريح لـ"الغد"، أنها لا تعاني من أي مرض أو مشكلة صحية دفعتها لحلق شعرها بطريقة غريبة.
وأضافت قائلة" قمت بذلك من باب التغيير والجرأة والحمد الله ولا أعاني من أي مرض ما كما سمعت من آراء الناس".
وأكدت عيسى أن قصة الشعر ليس لها علاقة بدور تؤديه في أي عمل فني حالي أو مقبل".
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