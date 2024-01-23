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واشنطن: ضربات دقيقة على فصائل مسلّحة موالية لإيران في العراق

1/23/2024 11:38:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء أنّ القوات الأميركية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلّحة مدعومة من إيران، وذلك ردّاً على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كلّ من العراق وسوريا.
وقال أوستن في بيان إنّ "القوات العسكرية الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتناسبة ضدّ ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".
وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ مباشر على سلسلة هجمات تصعيدية شنّتها ميليشيات ترعاها إيران" ضدّ القوّات الأميركيّة وقوّات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

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