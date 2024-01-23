واشنطن: ضربات دقيقة على فصائل مسلّحة موالية لإيران في العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء أنّ القوات الأميركية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلّحة مدعومة من إيران، وذلك ردّاً على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كلّ من العراق وسوريا.
وقال أوستن في بيان إنّ "القوات العسكرية الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتناسبة ضدّ ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".
وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ مباشر على سلسلة هجمات تصعيدية شنّتها ميليشيات ترعاها إيران" ضدّ القوّات الأميركيّة وقوّات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.
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