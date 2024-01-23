لماذا ترفض حماس مقترحات إسرائيل الأخيرة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن إسرائيل وحماس تتفقان على المبادئ العامة لاتفاق إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يجب أن يتم طوال فترة وقف إطلاق النار لمدة شهر.
وقالت المصادر للوكالة إن هناك صعوبة في تجاوز الإطار المتفق عليه بعد خلاف بشأن استمرار القتال في نهاية الصفقة.
وبحسب رويترز فقد قال مسؤول كبير في حماس إن أحد المقترحات التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب من خلال "إبعاد" ستة من كبار مسؤولي حماس من القطاع، مما يعني نفيهم من هناك، لكن الاقتراح تم رفضه "بشكل قاطع" على حد قوله.
وبحسب قوله، فإن القائمة التي قدمتها إسرائيل ضمت زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، ورئيس الجناح العسكري لحماس محمد الضيف
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