Wednesday, 24 January 2024 09:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لماذا ترفض حماس مقترحات إسرائيل الأخيرة؟

1/23/2024 11:38:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن إسرائيل وحماس تتفقان على المبادئ العامة لاتفاق إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يجب أن يتم طوال فترة وقف إطلاق النار لمدة شهر.

وقالت المصادر للوكالة إن هناك صعوبة في تجاوز الإطار المتفق عليه بعد خلاف بشأن استمرار القتال في نهاية الصفقة.

وبحسب رويترز فقد قال مسؤول كبير في حماس إن أحد المقترحات التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب من خلال "إبعاد" ستة من كبار مسؤولي حماس من القطاع، مما يعني نفيهم من هناك، لكن الاقتراح تم رفضه "بشكل قاطع" على حد قوله.

وبحسب قوله، فإن القائمة التي قدمتها إسرائيل ضمت زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، ورئيس الجناح العسكري لحماس محمد الضيف

MENAFN23012024000072011014ID1107759606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث