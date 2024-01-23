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ضربات بريطانية وأميركية على مناطق في اليمن

1/23/2024 11:38:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الحكومة البريطانية، فجر الأربعاء، تنفيذها والولايات المتحدة الاميركية ضربات إضافية ضد 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقالت بريطاينا إن تنفيذ الضربات جاء بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا.

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