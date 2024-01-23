ضربات بريطانية وأميركية على مناطق في اليمن

ضربات بريطانية وأميركية على مناطق في اليمن
التاريخ
1/23/2024 11:38:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت الحكومة البريطانية، فجر الأربعاء، تنفيذها والولايات المتحدة الاميركية ضربات إضافية ضد 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقالت بريطاينا إن تنفيذ الضربات جاء بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا.
MENAFN23012024000072011014ID1107759604
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.