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هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة تطغى على خطاب بايدن

1/23/2024 11:38:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قاطع متظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على غزة خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تجمع حاشد للترويج للإجهاض أكثر من اثنتي عشرة مرة.
وعندما بدأ خطابه، تم اعتراض بايدن على الفور من قبل متظاهر يحمل العلم الفلسطيني، وهو يصرخ :“كم طفلاً قُتل؟” وفي غضون ثوان، غرق المتظاهر في هتافات“أربع سنوات أخرى” من الحشد، والتي استمرت لمدة دقيقة تقريبًا.

وبمجرد توقف الهتافات المتبارزة، صاح متظاهر:“إسرائيل تقتل أمّين كل ساعة”، وهتف آخر “نحن نحب جو!”، وفي غضون دقائق، هتف المزيد من المتظاهرين بعبارات مثل:“يجب أن تذهب الإبادة الجماعية”، و”أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية”، والتي قوبلت مرة أخرى بهتافات“أربع سنوات أخرى!”.
وقال بايدن، قبل أن يبدأ مرة أخرى في خطابه:“إنهم يشعرون بعمق”.
وقال بعد مقاطعة ثالثة:“سوف نستمر في هذا لفترة من الوقت”.“لقد حصلنا على زوجين آخرين.”
واصطحب رجال الأمن المتظاهرين إلى خارج حدث الحملة الانتخابية، الذي أقيم في ماناساس بولاية فيرجينيا.
وقد سلط خطاب بايدن الضوء على تركيزه على الحقوق الإنجابية وتوبيخ الرئيس السابق ترامب، خصمه المحتمل من الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقال بايدن بعد أن سمع من متظاهر رابع:“أنا آسف لأن الأمر استغرق وقتاً طويلاً”، وبعد ذلك رددت مجموعة من الحشد“لنذهب يا جو”.
ورداً على صراخ أحد المتظاهرين، قال بايدن:“سيستمر هذا لفترة من الوقت، لقد خططوا لذلك”.
وبينما كان يتحدث عن يد ترامب في المحكمة العليا التي ألغت قضية رو ضد وايد، كان متظاهر سادس يصرخ بصوت مسموع.

وكان أنصار بايدن يهتفون كلما صرخ أحد المتظاهرين“دعنا نذهب يا جو”، وكان بايدن يوقف خطابه لبضع ثوان.
وقال بايدن لاحقاً لشخص كان يصرخ في الحشد بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة“من فضلك لا تقفز”.
وبعد حوالي 15 دقيقة من الخطاب، صاح الحشد لعدة ثوان فيما بدا أنه محاولة لإغراق صراخ أحد المتظاهرين.
وبشكل عام، استغرق خطاب بايدن حوالي 20 دقيقة مع المقاطعات.

والتقى بايدن بمتظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة بولاية ساوث كارولينا في وقت سابق من هذا الشهر.
وواجه بايدن احتجاجات خلال كل رحلة قام بها تقريبًا منذ بدء الحرب على غزة بسبب موقفه المؤيد للاحتلال الإسرائيلي.
وقد واجه الرئيس ضغوطا متزايدة من التقدميين للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقد رفض تلك الدعوات، بحجة أنها ستسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها.

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