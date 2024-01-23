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ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير

1/23/2024 11:38:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفوق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيو هامبشاير، وفق ما نقله مراسلنا.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد فاز ترامب بـ31613 صوتا (52.9%)، فيما حصدت منافسته هايلي 28210 صوتا (45.8%).
وأصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك بيانا بعد "الفوز الساحق" الذي حققه ترامب في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير.
وجاء في البيان: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزه الهائل في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير وصنع التاريخ كأول مرشح منافس للحزب الجمهوري يفوز بكل من ولايتي أيوا ونيو هامبشاير! شكرًا لمواطني نيو هامبشاير على دعمكم المذهل للرئيس ترامب".
وأضافت ستيفانيك: "لقد رأيت بنفسي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطاقة والزخم وراء حملة الرئيس ترامب لإنقاذ أمريكا. فالرئيس ترامب لديه من المؤيدين والمتطوعين الأكثر حماسًا من أي حملة في تاريخ الولايات المتحدة".
وتابعت: "هذا المساء، رفضت نيوهامبشاير أيضًا بأغلبية ساحقة نيكي هايلي ومتبرعيها الديمقراطيين المتطرفين. ومن أجل الجمهورية، فقد حان الوقت لتعليقها حملتها الفاشلة والتوحد خلف الرئيس ترامب لمواجهة الرئيس الأكثر فسادا في التاريخ جو بايدن".
وأعربت ستيفانيك عن ثقتها بأن "الرئيس ترامب سيهزم جو بايدن. يعرف الناخبون ذلك، وجو بايدن يعرف ذلك، ونيكي هايلي تعرف ذلك. سيتم تذكر أي جهد يائس لتقسيم الجمهوريين في المستقبل وسيُنظر إليه على أنه مساعدة مباشرة لحملة جو بايدن الفاشلة. يجب أن ينتهي ذلك الآن".
يذكر أن هايلي هي المنافس الرئيسي لترامب على تحديد مُرشح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد انسحاب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكمي نيوجيرسي وأركنساس السابقين كريس كريستي وآسا هاتشينسون، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

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