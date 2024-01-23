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المرحلة الثالثة في حرب غزة.. القادم أصعب

1/23/2024 11:38:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع انطلاق المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، بدا واضحا أن الأمور تزداد سوءا بشكل لافت، وبأكثر مما كانت عليه في المرحلتين الأولى والثانية. فبينما يعترف رئيس حكومة الحرب ضمنيا بالهزيمة، وصعوبة تحقيق الأهداف التي رفعها وما يزال يتمسك بها بدعوى أن الاعتراف بتلك الحقيقة يعني الهزيمة، والمساس بهيبة "الدولة"، وإبعادها عن مشاريعها التوراتية التوسعية. وبالتالي فإنه يواصل البقاء فوق الشجرة" معتصما هذه المرة"، محاولا توسيع نطاق الحرب وجر الولايات المتحدة ـ عسكريا ـ إلى خندقه بشكل كامل، وإيجاد تبرير لرفض أي حلول توافقية.فقد نجح في شحن أجواء البحر الأحمر لتكون جزءا من المعركة، وواصل التحرش بلبنان لجر حزب الله إلى المواجهة العسكرية المباشرة، وشن غارات على سورية، وتحرش بإيران واليمن. وغازل اليمين المتطرف من خلال رفض حل الدولتين. وفي الوقت نفسه رفض مطالب الشارع بوقف الحرب وإبرام اتفاق يعيد الرهائن.عملياتيا، فإن انسحاب العديد من الوحدات العسكرية الإسرائيلية، وإعادة توزيع المتبقية ترافق مع إجراءات تنكيل مماثلة من حيث الحجم مع سابقاتها، لكنها أكثر إيلاما بالنسبة للمدنيين الغزيين الذين أنهكتهم عمليات القتل والتدمير والتجويع على مدى أكثر من 110 أيام، حيث واصل جيش الاحتلال كل أعمال التنكيل بهم وسط توقعات بأن تتفاقم حدة المشكلة إلى درجة أكثر من قاتلة خلال الأيام المقبلة ومع بدايات شهر شباط المقبل. فتقارير الحالة الجوية، تؤكد انقلابا منتظرا في حالة الطقس، ورسالة الرئيس التنفيذي لـ" طقس العرب" محمد الشاكر تؤكد أن القادم أسوأ، وأن القطاع كجزء من المنطقة ستتعرض إلى موجة برد قارس، وإلى أمطار غزيرة وطويلة الأمد وحالات انجماد غير مسبوقة، بينما يعيش أكثر من مليون غزي بمن فيهم الأطفال في العراء ودون أي مأوى حتى ولو كان ذلك من الخيام، وبدون أي مواد غذائية أو طبية أو كسائية أو أي مواقع يمكن استخدامها كمأوى يساعد في الاحتماء من الأمطار والجليد والعواصف المنتظرة ومن القصف الذي تنفذه القوات المحتلة.
اللافت هنا أن إسرائيل التي تخضع إلى محاكمة دولية بالإبادة الجماعية تستغل مثل تلك الظروف ضد الغزيين، ولا ترى في هذه الحالة المنتظرة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات إنسانية، كما أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لم تفلح في إدراجها ضمن ما يمكن إلزام حكومة التطرف بمراعاتها والتعامل معها بما تستحق.في الحديث عن المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، تبدو الحالة أكثر قربا من حالة اعتصام عبثي ينفذه نتنياهو وبعض أركان التطرف في حكومته فوق الشجرة، بدلا من المصطلح الدارج الذي يصف الحالة بأنها صعود إلى الشجرة أو عدم القدرة على النزول من فوقها.
فقد تطورت الحالة التي يعبر عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى رفض لكل مقترح من شأنه أن يمهد الطريق لحل ينطلق من الواقع ويتماشى مع تفاصيله حتى ولو كان مصدره الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أبدى انحيازه للكيان المحتل، ووفر لحكومة التطرف كل ما تطلبه من دعم مالي وعسكري ولوجستي ومكنها من تنفيذ وحشيتها بمثل هذا المستوى.. وما يزال منحازا لها وحريصا على إخراجها من مأزقها بقدر مقبول من الخسائر، وضمن إطار مصلحي. فالحلول المقترحة والتي تتماشى مع الواقع وتلتقي مع الموقف الأردني الوازن الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله وكرره وتميز في عرضه على العالم وزير الخارجية أيمن الصفدي والمتمثل بحل الدولتين تأخذ في الاعتبار الشرعية الدولية وما وصلت إليه الحرب، والقراءات التي تؤكد استحالة نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها المعلنة التي حولتها إلى شروط ترفض التنازل عنها. فالولايات المتحدة التي ما زالت متمسكة بمساندة إسرائيل في رفض وقف الحرب ترى أنه لا بد من اتفاق على تبادل الرهائن، والعودة إلى حل الدولتين. غير أن نتنياهو يرفض ذلك المقترح ويتمسك بإدارة إسرائيلية" لكل ما هو غرب نهر الأردن وقطاع غزة".
كما يتمسك بأهدافه المعلنة منذ بدايات الحرب وهي القضاء على حركة حماس وقياداتها وتفكيك الحركة وإجبارها على الإفراج عن الرهائن بالقوة وتحت الضغط العسكري. وهي العناوين التي ترى الولايات المتحدة وغالبية دول العالم أن تحقيقها مستحيل.
وفي المجمل فإن المرحلة التي صنفتها إسرائيل وبعض حلفائها من الغرب" ثالثا" لا تختلف ـ إسرائيليا ـ عن سابقاتها، حيث تتواصل عمليات تدمير المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء، ونبش المقابر والقتل ولكن بأساليب فيها قدر من الاختلاف الشكلي عن سابقاتها. لكنها تكشف عن قدرة المقاومة على إدارة المواجهة مع الجيش المحتل، وبمستوى مرتفع من الضربات الموجعة والخسائر.
ومن الدلائل على تلك الحقيقة ما أكده موقع واللا الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية، بأن يوم الاثنين الفائت كان الأكثر صعوبة على الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب.
ويبقى الرهان قائما على مستوى الرفض الداخلي لسياسات وإجراءات حكومة نتنياهو من جهة وما يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة من ضغوطات لإنزاله عن الشجرة" حيا أو ميتا".

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