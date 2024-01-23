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هذه روايتهم،

1/23/2024 11:38:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من الممكن اعتبار وثيقة حماس الأخيرة، المحطة الثالثة في رؤية حماس لنفسها ولمرتكزاتها في مقاومتها للاحتلال الصهيوني، حيث أصدرت عام 2017، وثيقة أعلنت فيها انفصالها الهيكلي عن الإخوان المسلمين، ووضحت أن مشروعها ليس مشروعا دينيا موجها ضد اليهود، بل ضد المشروع الصهيوني كما اعترفت بشرعية وقيادة منظمة التحرير.
وبعيدا عن الاتفاق أو الاختلاف مع أيديولوجيا حماس، فإن في وثيقتها الأخيرة نضوجا وتمكنا سياسيا واضحا قدم مفاهيم سياسية ورسائل مفصلية عن رؤية حماس لنفسها ومن هذه الرسائل ان عملية طوفان الأقصى معركة أعلن عنها قبل بدئها في 7 أكتوبر حيث بدأت قبل 105 سنوات، 30 سنة من الاستعمار البريطاني بالإضافة إلى خمس وسبعين سنة من الاحتلال الصهيوني، ولهذا فإن طوفان الأقصى وان جاء في سياق رفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والاعتداء على الأقصى، إلا أنه بالنسبة لها محطة في مشروع وطني لتحرير الفلسطينيين ((المواطنين الأصليين)) من استعمار إحلالي ونظام فصل عنصري. وبهذا تكون قد أعادت موضعة الصراع باعتبار أن سببه هو الاحتلال وليس الاختلاف على حل دولة أو دولتين!
يبدو أن حماس وبموجب الوثيقة جاهزة للتفاوض سواء على إطلاق الأسرى أو وقف الحرب، ولكنها تضع قواعد جديدة للتفاوض تختلف عن منهج وقواعد السلطة الفلسطينية الحالية، حيث تقوم أسس تفاوضها على شرعية مقاومة الاحتلال ونظام الفصل العنصري سندا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وان المحتل لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس طالما هو محتل؛ ولهذا فقد اعتمدت الوثيقة استخدام خطاب حقوقي عالمي ذي أفق وطني فلسطيني عربي، وليس أمميا إسلاميا. واعتقادي أن روحية الوثيقة فيها قبول حمساوي بحل الدولتين على أسس قرارات الأمم المتحدة، والتي قضت بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وأيضا فيها رسالة لمحكمة العدل الدولية بأن أي قرار منها بوقف الحرب على غزة ستكون حماس ملتزمة به، وذلك لتفويت دفوع إسرائيل أمام المحكمة بعدم جدوى إصدار قرار بوقف الحرب لان حماس ليست طرفا قانونيا في الدعوى!.
فندت حماس في الوثيقة الإدعاءات بقيام عناصرها بقتل الأطفال واغتصاب النساء، وقبلت تحقيق لجان محايدة في أحداث السابع من أكتوبر، وفي الوقت نفسه أعلنت التزامها بعدم تعمد استهداف ((المدنيين)) في تطورلافت لسياساتها السابقة باعتبار أغلب الإسرائيليين عسكريين ومستوطنين مسلحين أيضا، واعترفت حماس بوجود خروقات بتاريخ السابع من أكتوبر لكنها ليست من عمل مقاتليها بل بسبب حالة الانهيار في المنظومة الإسرائيلية وأيضا حالة الرد العنيف لجيش العدوان الإسرائيلي في ساحة الميدان وعدم تميزه في حينها بين مقاتلي حماس والمدنيين الإسرائيليين، وأميل هنا إلى الاعتقاد بأن هذا الخطاب فيه تجاوب مع مطالبة حماس من قبل كثير من المحللين والمراقبين الدوليين بإعلاء خطابها السياسي الحقوقي المستمد من القانون الدولي.
قدمت حماس وثيقة وازنة فيها رسائل ومضامين، جعلت من تفكير الغرب بسناريوهات ما بعد الحرب دون حماس ساذجة. الرسالة الأهم في الوثيقة للأميركي والإسرائيلي مضمونها ان فقه تجاوز الفلسطيني في أي مقاربة لحل الصراع هي مقاربة ساذجة وسطحية وفاشلة، حتى أصبح التطبيع مع العرب دون الفلسطينيين تافه وغير ذي جدوى! ببساطة هناك احتلال يجب أن يزول وان استمرار التفكير الأميركي بصفقات وسيناريوهات دون إزالة الاحتلال ودون الاعتراف للفلسطيني بحق تقرير المصير هو أمر فاشل ومرفوض!
في جميع الأحوال فإن أي إنجاز لأي فصيل فلسطيني في ظل استمرارالانقسام يبقى منقوصا، ويجب الخروج من فقه أن تجاوز الانقسام هو مهمة فصيل معين فهو مهمة الجميع في القاء على الحد الأدنى اللازم لاستمرار حركة تحرر وطنية نبيلة ومتنوعة وجامعة وديمقراطية، وإذا كانت دماء أطفال غزة لن توحد الفصائل الفلسطينية فماذا سيوحدها؟
إن هذه الدماء والتضحيات تستحق وحدة فلسطينية تطرح آفاقا عالمية حقوقية تستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان وتقدم خطاباً وممارسة ديمقراطية تسقط المقولة المخادعة؛ ان إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، لتقود بوحدتها خطابا منفتحا تعدديا ديمقراطيا. ان تضحيات الفلسطيني لا يجوز أن تذهب سدى وعلى الأقل أن تحترم وتصان بوحدة وطنية ومشروع تنويري تحرري ديمقراطي فإن لا قيمة لتحرير الأرض دون تحرير الإنسان وتمدنه ودمقرطته فردا ودولة.
أعتقد أن الوثيقة أعطت وزنا للجناح السياسي لحماس، قد يحصل اختراقات قريبة من إسقاط صفة الإرهاب عن قادة حماس السياسيين على الأقل أو خلق قيادة مدنية من داخلها تمهيدا للتفاوض معها، تذكروا أن حركة المقاومة الإيرلندية شين فين (( Sinn Fein)) ضد الاستعمار البريطاني كان قد صنفها البعض على أنها حركة إرهابية، ثم بعدها وقعت اتفاقية وقف الحرب! حط غباء سياسة أميركا في الشرق الأوسط على جنب، كل شي قابل للتغير جنابك.

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