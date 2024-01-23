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الفلسطينيون ليسوا هنودا حمرا

1/23/2024 11:38:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يأتي من يشبه الشعب الفلسطيني، بالهنود الحمر أو السكان الأصليين في الولايات المتحدة، او نيوزيلندا، او استراليا، والتشبيه هنا ان كان بحسن نية يتجاهل حقائق كثيرة، ويتورط من حيث لا يحتسب بتصنيف الفلسطينيين باعتبارهم مجرد هنود حمر في بلادهم المحتلة.
يتم تداول فيديوهات مجهولة المصدر للمقاومين الفلسطينيين وطبيعة حركة أجسادهم في بعض نقاط المواجهة، وإجراء مقارنة جائرة مع ذات طريقة رقص الهنود الحمر أي السكان الأصليين في الولايات المتحدة، لكن هذه سذاجة لان المقارنة هنا جائرة، فالشعب الفلسطيني ليس مجموعة من الهنود الحمر، وان كان القصد المقارنة بين الفلسطينيين وبين شعوب كانت على أرضها فتمت إبادتها بشكل تدريجي، هذا مع تشكيكي أصلا بحسن نوايا من يتورطون في هذه المقارنات، وتوظيف هذه المقارنات للصورة بطريقة تثير التساؤلات حقا.
إذا عدنا الى التاريخ فإن مذبحة الهنود الأصليين تعد جريمة مرعبة وكانت ممتدة زمنيا لفترة ليست قصيرة، وبدأت بعد اكتشاف البحارة الإسبان للقارة الأميركية في القرن السادس عشر، وتم تنفيذ هذه المذابح والحروب بشكل رئيسي من قبل القوى الاستعمارية الأوروبية، وخاصة إسبانيا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة والأميركيين الوافدين، من أجل السيطرة على أجزاء مختلفة من القارة الأميركية وبغرض الاستحواذ على ممتلكات الهنود الأميركيين الأصليين والتي أسفرت عن تدمير مدن كاملة للهنود الحمر وأدت إلى مقتل 100 مليون شخص منهم.
الولايات المتحدة آنذاك ذبحت مائة مليون هندي أحمر، أو أميركي أصلي، فلماذا ستقلق اليوم أمام استشهاد مليون عراقي في حروب العراق وحصاره، أو استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مثلا، والكلام هنا لا يؤشر فقط على الطبيعة الاستعمارية القاتلة للانظمة السياسية، لكنه يؤشر من جهة ثانية على ان استدرار وتوسل عطف الدول المتنفذة في العالم لوقف الحرب في غزة، لن يؤدي إلى أي نتيجة، فأنت تناشد من تاريخه اسوأ بكثير من واقعه، وفي سجلاته التاريخية والسياسية أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان في مواقع مختلفة أيضا.
في كل الأحوال فإن تشبيه الفلسطينيين بالسكان الأصليين، أو الهنود الحمر، تشبيه يوجب الوقوف عنده، لان الهنود الحمر في الولايات المتحدة تمت إبادتهم، وحتى لا يتورط المتعاطفون مع الفلسطينيين بتشبيهات تتنبأ بزوال الفلسطينيين فعليا مقارنة بزوال غيرهم من سكان أصليين في دول كثيرة، لا بد أن يقال أن أكثر من 75 سنة من الاحتلال لم تؤد إلى إبادة الشعب الفلسطييني، داخل فلسطين وفي جوارها، وفي مغتربات العالم، كما أن الفلسطينيين جزء من أمة يصل عددها إلى ملياري عربي ومسلم، وعلاقة الكل بفلسطين على ما يفترض ليست مجرد علاقة وطنية بقطعة أرض محتلة، فهي علاقة عقائدية لايمكن محوها وعلى صلة بالمسجد الأقصى والقدس وما يعنيه ذلك دينيا، وهذه الصلة العقائدية تحديدا، تؤدي الى موقف دمختلف، حتى لو كانت بين أيدينا ادلة على الضعف والخذلان وترك الفلسطينيين أمام هذه المذابح.
السكان الأصليون أو الهنود الحمر كما النموذج الأميركي ربما خسروا أوطانهم لكنهم ما زالوا موجودين ولهم مطالبات حاضرة حتى هذه الأيام، وبرغم ذلك فإن قصة الشعب الفلسطيني قصته مختلفة، فهو ليس مجرد نموذج حديث للهنود الحمر أو السكان الأصليين في فلسطين وستتم ابادتهم، وتدمير مدنهم، ويكفي ان إسرائيل ما تزال منذ تأسيسها حتى اليوم غير قادرة على حل أكبر أزمة في بنية إسرائيل أي الوجود الديموغرافي الفلسطيني داخل فلسطين بما يعنيه ذلك من وقوف عملي في وجه المشروع الإسرائيلي بشأن فلسطين، وكل المنطقة العربية حتى نتذكر ان الفلسطينيين هنا يتلقون كل هذه الضربات الدموية أيضا نيابة عن أمة كبيرة.
لا ليسوا هنوداً حمرا، ولن يكونوا كذلك.

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