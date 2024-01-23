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هل يتوقف مجلس عجلون عن إدراج مشاريع متعثرة ضمن الموازنة؟

1/23/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- 6 موازنات سابقة، أعدها مجلس المحافظة في عجلون منذ تأسيسه، شهدت نسب إنفاق متدنية لم تتجاوز 60 %، في أحسن أحوالها، بسبب عودة مخصصات المشاريع المتعثرة لدائرة الموازنة العامة بعد عدم طرح عطاءاتها، في وقت يسعى المجلس العام الحالي إلى تجاوز هذه عبر إدراج مشاريع بديلة عن المتعثرة، ونقل المخصصات إليها وطرح عطاءاتها لضمان إنفاق المخصصات قبل نهاية العام، وعدم إدراج مشاريع بلا دراسات تفصيلية.
هذا التوجه، والهادف إلى معالجة الأخطاء والاستفادة من التجارب السابقة، بات محل إجماع أعضاء مجلس المحافظة، بينما يعتبره مراقبون خطوة إيجابية في موازنة المجلس للعام الحالي، إذ من المهم أن نصل إلى قناعة كاملة بعدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض، أو تعيق تنفيذه مشاكل فنية، وليس له دراسات جاهزة، بحيث ستضيع هذه المبالغ على المجلس وعلى المحافظات.
يقول عضو مجلس المحافظة السابق محمد عنانبة، إن على المجلس الحالي الاستفادة من الأخطاء في موازنات الأعوام السابقة، والتي لم تتجاوز نسبة الإنفاق في أفضل أحوالها عن النصف، وذلك بسبب تعثر المشاريع لعدم اكتمال دراساتها، وعدم طرح العطاءات قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام، وهو آخر موعد لطرحها، وكذلك توفر صلاحية لتدوير وترحيل المبالغ لمشاريع أخرى، مشيرا إلى ما حدث لعشرات المشاريع التي أعيدت مخصصاتها للموازنة العامة، ومن بينها مليون دينار كانت خصصت لطريق الطواحين.
ولعل ما تم مؤخرا في قطاع المياه، يؤكد الحاجة لهذا التوجه، حيث عقد مجلس المحافظة في بادرة أولى تعكس هذا التوجه، فقدم "المجلس" اقتراحا لمدير إدارة مياه محافظة عجلون المهندس مالك الرشدان بنقل عطاء مياه منطقة رأس حميدة المتعثر بسبب عدم وجود الشارع الذي سيمر فيه خط المياه حتى لا تضيع المخصصات المالية، وتم الاتفاق على خدمة مناطق أخرى بشبكات مياه جديدة كمناطق مأهولة بالسكان دون زيادة أي تكاليف إضافية على قيمة العطاء.
يذكر أن مخصصات مجلس محافظة عجلون للعام الحالي 2024، بلغت 9 ملايين و 749 ألف دينار، موزعة على 16 قطاعا لتنفيذ 106 مشاريع.
ويقول رئيس مجلس التطوير التربوي في المحافظة علي القضاة، إنه وخلال لقاء مجلس المحافظة ومجلس التطوير التربوي مؤخرا مع وزير التربية والتعليم جرى التأكيد على ضرورة تنفيذ جميع العطاءات المتعلقة بقطاع التربية، وتجاوز ما حدث على موازنة العام الماضي من تعثر كبير في مشاريعها، مشيرا إلى أن الوزير تعهد بأن تعمل الوزارة بأسرع وقت ممكن على إعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع الصيانة والإضافات من خلال كوادرها.
ويقول عضو مجلس المحافظة أحمد فريحات إنهم يفضلون أن يتم إدراج مشاريع المناطق ضمن قطاع الإدارة المحلية ما يخفف من تعثرها، ويجعل تنفيذ هذه المشاريع أكثر سهولة، بعيدا عن التعامل مع بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة التي ما تزال تمر إجراءات تنفيذ المشاريع فيها بسلسلة طويلة من الروتين الذي أجهض سابقا الكثير من المشاريع.
في ذات السياق، يؤكد الناطق الإعلامي لمجلس المحافظة منذر الزغول، أن المجلس يعتزم تنفيذ الغالبية العظمى من مشاريع المجلس، خاصة وأن غالبيتها تم إدراجها بعد دراسة معمقة لواقع المحافظة، متوقعا أن تكون نسبة تنفيذ المشاريع في العام الحالي مرتفعة وينعكس تأثيرها الإيجابي على كافة مناطق المحافظة، لافتا إلى أن قطاعات الأشغال والمياه والتربية والإدارة المحلية استحوذت على النسبة الأكبر من موازنة المجلس.
وزاد إنه من القضايا الإيجابية في موازنة المجلس للعام الحالي أن غالبية أعضاء المجلس أصبحت لديهم قناعة كاملة بعدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض وليس له دراسات جاهزة لأن هذه المبالغ ستضيع على المجلس وعلى المنطقة المستهدفة، وهو ما يعرف بالمشاريع المتعثرة التي ضاعت مخصصاتها بسبب عدم وجود دراسات وقطعة أرض، وقد ضاعت الكثير من المبالغ في الموازنات السابقة بسبب هذه الإشكالية.
ويؤكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أن كافة أعضاء المجلس أصبح لديهم الخبرة والدراية بكيفية الاستفادة القصوى من المخصصات وعدم ضياع أي مشروع، قائلا "لم نعد نرى مبالغ تخصص لمشاريع لا توجد فيها الدراسات اللازمة وقطع الأراضي وجاهزة لطرح العطاءات".

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