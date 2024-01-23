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مزارعون يتحملون الخسائر منذ 12 عاما على أمل تحسن القطاع

1/23/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان وادي الأردن- يخوض مزارعو وادي الأردن منذ نحو 12 عاما، معارك خاسرة في مواجهة التحديات التي أنهكتهم ماديا ومعنويا، فالبداية الجيدة للموسم الحالي على صعيد أسعار البيع لم تصمد في وجه ارتفاع الإنتاج وعدم قدرة استيعاب الأسواق الاستهلاكية في ظل غياب التصدير.
ورغم هجران عدد ليس بالقليل من المزارعين للمهنة نتيجة الخسائر المتتالية، إلا أن تمسك البقية بأمل عودة الأوضاع إلى سابق عهدها قبل عام 2011، أسهمت في إغراقهم بالديون عاما بعد عام، ما اضطرهم إلى مواصلة العمل بأقل الكلف والإمكانات على حساب الكم والجودة.
ويؤكد مزارعون أنهم استبشروا خيرا مع استقرار أسعار البيع على ارتفاع لمدة شهرين منذ بدء الموسم الحالي، إلا أن تدهورها بشكل سريع مع ارتفاع الإنتاج أعادهم إلى سكة الخسائر على غرار المواسم الماضية، لافتين إلى أن الأسعار الحالية في ظل بقاء التحديات كارتفاع كلف الإنتاج، وأجور العمالة ونقصها، وغياب الدعم الحكومي، وغياب التصدير، سينهي قدرتهم على الاستمرار في فلاحة الأرض، أو يغرقون بمزيد من الديون.
ويرى الخبير الزراعي المهندس عبد الكريم الشهاب، أن القطاع الزراعي يعاني مشكلات مزمنة، تعاظمت في السنوات الأخيرة ولم تجد إلى الآن أي بوادر لحلها، موضحا أن بعض هذه التحديات عائد إلى التغيرات المناخية، كالصقيع والفيضانات والرياح وتراجع الهطل المطري، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية، وارتفاع ملوحة التربة، وبعضها بسبب العشوائیة وعدم وجود تشريعات وقوانين وأنظمة لتنظيم القطاع الزراعي، وأخرى سياسية نتيجة الأوضاع الأمنية في الإقليم.
ويوضح أن أهم التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة، وجود فائض إنتاج بسبب تعطل الأسواق التصديرية الرئيسة، ما أدى لخسائر فادحة للمزارعين، وتحملهم ديونا طائلة، حتى بات معظمهم مطلوبين للجهات القضائية، مشيرا إلى أن ما نشهده الآن من انخفاض في الأسعار لا يتواءم مع القوانين الطبيعية كون الفترة الحالية (أربعينية الشتاء) وعادة ما تشهد ارتفاع في الأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج، إلا أن الأوضاع جاءت مغايرة تماما.
ويرى الشهاب أن عدم قدرة المزارع على التكيف مع هذه التحديات أدى إلى هشاشة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية في وادي الأردن، نتيجة تراجع مصادر الدخل وارتفاع نسب الفقر والبطالة، مشيرا إلى أنه وفي ظل شح مياه الري الزراعية وارتفاع كلف الطاقة وارتفاع كلف الانتاج وغياب الرقابة عليها وتغول العمالة الوافدة، فإن القطاع الزراعي بات يواجه مستقبلا مجهولا، قد يطيح بالبقية ممن استطاعوا البقاء إلى الآن.
ويشير إلى أن جميع الخطط والاستراتيجيات التي نفذتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 لم تنعكس على المزارعين على ارض الواقع ولم تحسن من اوضاعهم، قائلا "يجب اشراك المزارعين في وضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة لحل المشكلات والنهوض بالقطاع من كبوته قبل فوات الآوان".
ويرى المزارع نواش اليازجين، أن أخطر ما في الأمر، بأن هذه التحديات ألقت بظلالها بشكل أكبر على صغار المزارعين ممن لم يعد بمقدورهم المنافسة مع الاستثمارات والمشاريع الزراعية الكبيرة، ما أجبر معظمهم على هجر القطاع والتوجه إلى قطاعات اقتصادية أخرى، وانعكس ذلك سلبا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الوادي بارتفاع نسب الفقر والبطالة.
ويقول، "رغم أن حالة من التردي طالت جميع مكونات القطاع إلا أن المتضرر الأكبر يبقى المزارع نفسه الذي بات عاجزا عن توفير لقمة العيش لأسرته، في حين أن التحديات ما تزال تتفاقم يوما بعد يوم"، مضيفا أن مشكلة التسويق وارتفاع كلف الانتاج والعمالة وشح المياه، باتت تهدد معظم الحيازات الزراعية الأسرية والصغيرة بالخروج من مضمار السباق، ما سيضاعف من التحديات الاقتصادية التي يواجهها أبناء الوادي، سواء صغار المزارعين أو العاملون بالقطاع، ناهيك عن انعكاساته على المستهلك.
ويقول رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، إن القطاع الزراعي آمن اقتصاديا واجتماعيا وغذائيا للمواطن، وهذا يستدعي وقفة طويلة وتكاتف الجهود للنهوض بالقطاع وحمايته من الاستنزاف، مبينا أن أهمية القطاع الزراعي، تكمن في قيمته التنموية والاجتماعية، نظرا لكونه ركيزة اساسية للأمن الغذائي الوطني، ومصدر دخل لمئات الآلاف من الأسر التي يمثل القطاع نمطا لحياتهم.
ويشير إلى أن هناك توجها حكوميا للنهوض بالقطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تواجهه، إلا أنها لم تصل إلى الآن لمستوى أهمیة القطاع كركيزة للأمن الغذائي، ورافد إنتاجي موفر لآلاف فرص العمل، مبينا أن الحلول ليست مستعصية إذا ما وجدت إرادة حقيقية وجادة تسعى إلى معالجة التحديات بدءا من التسويق إلى العمالة والطاقة والمياه وصولا لارتفاع الكلف.
ويرى الخدام أن التوجه للتصنيع الزراعي كأحد الحلول لمشكلة فائض الإنتاج والذي شرعت الحكومة على تنفذ عدد من مشاريعه سيكون له آثار إيجابية على القطاع في حال بدء العمل فيها، ناهيك عن التوسع في الزراعات التعاقدية الذي قلص من المساحات المزروعة للأسواق الاستهلاكية، ومع ذلك فإن هذه الخطوات لم تنعكس على السواد الأعظم من المزارعين، ما يتطلب الدفع بمزيد من الجهود للنهوض بالقطاع الذي أثبت على مر السنين الماضية أنه ركيزة للأمن الغذائي الوطني.

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