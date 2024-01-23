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سمو العقارية تختار سلسلة فنادق ومنتجعات Melia العالمية لتشغيل فندق بمنتجع أجوان بالمنطقة الشرقية

1/23/2024 11:35:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة سمو العقارية المطور لمشروع منتجع أجوان الواقع على مساحة مليون متر مربع بمنطقة العزيزية – شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية عن توقيعها اليوم لمذكرة تفاهم لتشغيل الفندق المخطط إقامته بالمنتجع مع شركة فنادق ومنتجعات ميليا - Melia الأسبانية.
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار الذي يقام بالرياض في الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م برعاية معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل. وقد حضر توقيع مذكرة التفاهم سعادة وكيل وزارة السياحة الأستاذ محمود بن سمير بن محمود عبدالهادي و سعادة رئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة الدكتور/ عائض القحطاني.
وقد وقع الإتفاقية من جانب الملاك د. عبدالعزيز الدخيل – رئيس مجلس المديرين بالشركة الأولى الخليجية للعقار، ومن جانب المطور م. جارالله ال عمره – الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية، كما مثل الشركة المشغله السيد. جوردي سانتشيس – مدير التطوير لفنادق ومنتجعات ميليا العالمية.
وقد أعلنت شركة سمو في وقت سابق عن توقيعها لإتفاقية تطوير مشروع منتجع أجوان بإستثمار خليجي يصل إلى 1.5 مليار ريال سعودي. وسيكون المشروع أحد أهم الوجهات السكنية والسياحية الفاخرة بالمنطقة الشرقية والذي سيشمل على أكثر من 680 وحدة سكنية متنوعة الأحجام إبتداءً من الفلل الفاخرة ذات الإطلالة البحرية المباشرة على شاطيء بطول 1000م وكذلك الفلل ذات الإطلاله على الخليج الداخلي والذي يصل طوله لأكثر من 2.5 كلم.
كما يحتوي المنتجع على وحدات التاون هاوس والمناطق التجارية والترفيهية التي تشمل على: الحديقة المائية ومنطقة المطاعم والمقاهي ومعارض مستلزمات الرحلات والمركز الرياضي والسينما.
وقد تم إختيار شركة فنادق ومنتجعاتMelia العالمية لتشغيل الفندق المخطط إقامته بالمنتجع بناء على ما تملكه الشركة من خبره واسعه في تشغيل المنتجعات العالمية منذ تأسيسها عام 1956 في مايوركا (إسبانيا)، حيث تدير أكثر من 400 فندق في أكثر من 40 دولة و10 علامات تجارية والتي تجمع بين الضيافة الاستثنائية والإدارة التي تتسم بالكفاءة في التشغيل.
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاءات في مشروع منتجع أجوان خلال الأشهر القليلة القادمة حيث تم الإنتهاء من إعتماد المخطط العام للمشروع والتصاميم الهندسية للوحدات السكنية. كما تم الإنتهاء مؤخراً من إعتماد شبكات البنية التحتية وإصدار رخصة البيئة. ويجري العمل حالياً على طرح أولى أعمال التنفيذ "أعمال التجريف والدفان البحري" كأولى خطوات تنفيذ المشروع والتي من المتوقع أن تنتهي كافة مراحل العمل به بنهاية عام 2026.

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